Süper Lig'de gelecek sezonun başlangıç tarihi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-25 sezonunda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacağını açıkladı.



İşte TFF'den yapılan açıklama;



"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir.



Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde, TFF 2. Lig 31 Ağustos ve 1 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır.



TFF 3. Lig'in başlangıç tarihi ve sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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