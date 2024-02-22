Süper Lig'de gelecek sezonun başlangıç tarihi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-25 sezonunda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de gelecek sezonun başlangıç tarihi açıklandı
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22 Şubat 2024 12:07
Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-25 sezonunda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacağını açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir.

Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde, TFF 2. Lig 31 Ağustos ve 1 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır. 

TFF 3. Lig'in başlangıç tarihi ve sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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