Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!

Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu.
İŞTE DERBİ TARİHLERİ:
Galatasaray - Beşiktaş: 4 Ekim Cumartesi, saat 20.00
Galatasaray - Trabzonspor: 1 Kasım Cumartesi, saat 20.00
Beşiktaş - Fenerbahçe: 2 Kasım Pazar, saat 20.00
Fenerbahçe - Galatasaray: 1 Aralık Pazartesi, saat 20.00
Trabzonspor - Beşiktaş: 14 Aralık Pazar, Saat 20.00
İŞTE DERBİ TARİHLERİ:
Galatasaray - Beşiktaş: 4 Ekim Cumartesi, saat 20.00
Galatasaray - Trabzonspor: 1 Kasım Cumartesi, saat 20.00
Beşiktaş - Fenerbahçe: 2 Kasım Pazar, saat 20.00
Fenerbahçe - Galatasaray: 1 Aralık Pazartesi, saat 20.00
Trabzonspor - Beşiktaş: 14 Aralık Pazar, Saat 20.00