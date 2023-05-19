Süper Lig'de 34. hafta tamamlandı: Puan durumu

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 32 24 4 4 71 26 45 76 2.FENERBAHÇE 32 22 5 5 79 39 40 71 3.BEŞİKTAŞ 33 21 8 4 66 30 36 71 4.ADANA DEMİRSPOR 32 18 9 5 69 37 32 63 5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 32 15 7 10 45 34 11 52 6.ARABAM.COM KONYASPOR 33 12 13 8 45 36 9 49 7.YUKATEL KAYSERİSPOR 32 15 4 13 54 53 1 49 8.TRABZONSPOR 32 14 6 12 50 47 3 48 9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 32 11 11 10 68 58 10 44 10.CORENDON ALANYASPOR 33 10 8 15 48 62 -14 38 11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 33 10 7 16 44 51 -7 37 12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 32 10 7 15 43 51 -8 37 13.KASIMPAŞA 32 10 7 15 39 52 -13 37 14.MKE ANKARAGÜCÜ 32 10 6 16 38 46 -8 36 15.İSTANBULSPOR 32 10 5 17 40 60 -20 35 16.BITEXEN GİRESUNSPOR 32 7 10 15 34 56 -22 31 17.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 32 6 9 17 43 57 -14 27 18.GAZİANTEP FK 32 6 7 19 31 60 -29 25 19.ATAKAŞ HATAYSPOR 32 6 5 21 19 71 -52 23

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçları tamamlandı.Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, puanını 71'e çıkardı ve averajla ikinci sıradaki yerini korudu.Lider Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'a 2-0 üstünlük kurarak puanını 76 yaptı. Sarı-kırmızılı takım, bitime 4 hafta kala en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile arasındaki 5 puanlık farkı korumayı başardı.Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki diğer rakibi Beşiktaş ise Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle bu hafta hükmen galip ilan edildi. Siyah-beyazlılar, 71 puan ve averajla 3. sırada yer aldı.Küme düşme hattındaki takımlardan 16. sıradaki Bitexen Giresunspor, Atakaş Hatayspor'un ligden çekilmesi gerekçesiyle hükmen galip ilan edildi ve puanını 31'e yükseltti. Ligin 17. basamağında bulunan HangiKredi Ümraniyespor ise Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 27'ye çıkardı.Ligin 34. haftasında oynanan 7 karşılaşmanın sadece 1'ini ev sahibi takım kazandı, 4'ünden konuk ekipler galip ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda toplam 21 gol kaydedildi.Süper Lig'in 34. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 1-2İstanbulspor-Galatasaray: 0-2Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor: 0-3Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor: 1-1MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: 2-3Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1Yukatel Kayserispor, haftayı bay geçti. Beşiktaş ile Giresunspor ise rakipleri Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'un ligden çekilmesi sebebiyle hükmen galip ilan edildi.Ligin 34. haftasında oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:Spor Toto Süper Lig'de 35. haftanın programı şöyle:20 Mayıs Cumartesi:16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor (Recep Tayyip Erdoğan)19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG EnerTürk Enerji)19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Nef)21 Mayıs Pazar:16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)22 Mayıs Pazartesi:20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Şenol Güneş Spor Kompleksi)Arabam.com Konyaspor, haftayı bay geçecek. Hatayspor ile Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi sebebiyle Fenerbahçe ve Giresunspor hükmen galip ilan edilecek.