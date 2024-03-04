Süper Lig'de 28. hafta tamamlandı: Oluşan puan durumu

TAKIM O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 28 24 3 1 58 15 43 75 2.FENERBAHÇE 28 23 4 1 72 22 50 73 3.TRABZONSPOR 28 14 4 10 44 36 8 46 4.BEŞİKTAŞ 28 14 4 10 39 32 7 46 5.KASIMPAŞA 28 11 7 10 48 50 -2 40 6.RAMS BAŞAKŞEHİR 28 11 6 11 36 33 3 39 7.ÇAYKUR RİZESPOR 28 11 6 11 31 40 -9 39 8.BITEXEN ANTALYASPOR 28 9 11 8 33 31 2 38 9.EMS YAPI SİVASSPOR 28 9 11 8 34 37 -3 38 10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 28 8 11 9 40 36 4 35 11.MONDİHOME KAYSERİSPOR 28 10 8 10 35 41 -6 35 12.YILPORT SAMSUNSPOR 28 9 6 13 33 37 -4 33 13.CORENDON ALANYASPOR 28 7 12 9 35 41 -6 33 14.TÜMOSAN KONYASPOR 28 7 10 11 28 39 -11 31 15.MKE ANKARAGÜCÜ 28 6 12 10 33 36 -3 30 16.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 28 7 8 13 32 32 0 29 17.ATAKAŞ HATAYSPOR 28 6 11 11 32 39 -7 29 18.GAZİANTEP FK 28 7 7 14 31 41 -10 28 19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 28 6 8 14 32 57 -25 26 20.İSTANBULSPOR 28 3 7 18 21 52 -31 13

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası, bugün oynanan 3 karşılaşmayla tamamlandı.Yukatel Adana Demirspor sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0, Bitexen Antalyaspor evinde Gaziantep FK'yi 1-0, Corendon Alanyaspor da taraftarının önünde Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.Haftaya lider giren Galatasaray, derbi maçta Beşiktaş'ı deplasmanda Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup ederek puanını 75'e yükseltti. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvedeki yerini korudu.Atakaş Hatayspor'u deplasmanda Osayi-Samuel ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 mağlup eden Fenerbahçe de zirve yarışında haftayı kayıpsız atlattı.46 puanı bulunan ekiplerden üçüncü sıradaki Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olurken, dördüncü sıradaki Beşiktaş ise sahasında Galatasaray'a mağlup olarak haftayı puansız kapattı.Haftaya küme düşme hattında giren Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK ve Siltaş Yapı Pendikspor rakiplerine mağlup olurken, son sırada yer alan İstanbulspor ise MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Alınan sonuçların ardından düşme hattındaki sıralamada bir değişiklik olmadı.Ligin 28. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor: 0-0MKE Ankaragücü-İstanbulspor: 1-1Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor: 3-0Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: 0-2RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor: 1-0Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor: 0-2Beşiktaş-Galatasaray: 0-1Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: 3-1Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK: 1-0Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:Not: Mondihome Kayserispor ve İstanbulspor'un 3'er puanı silindi.Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarının programı şöyle:20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)13.30 EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)19.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Papara Park)19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)13.30 Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)16.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)16.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)19.00 Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor (Ülker)20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)