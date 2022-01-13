Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı
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13 Ocak 2022 15:20
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

14 Ocak Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe: Cüneyt Çakır

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

15 Ocak Cumartesi:

13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor: Sarper Barış Saka

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Mete Kalkavan

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

16 Ocak Pazar:

13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan

16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray: Erkan Özdamar

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