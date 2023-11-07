Süper Kupa maçı Türkiye'ye mi geliyor? Divan kurulları harekete geçti

Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa maçının Türkiye'de oynanması için birleşti.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Süper Kupa maçı Türkiye'ye mi geliyor? Divan kurulları harekete geçti
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07 Kasım 2023 11:43
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının, Cumhuriyetin 100. yılında Suudi Arabistan yerine Türkiye'de oynanması için ilk adımı atan sarı-lacivertli divan üyeleri, pazar günü gerçekleşen divan kurulu toplantısında Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanmasına yönelik gelen önergeyi kabul etmişti.

Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray Divan Kurulu da pazartesi günkü toplantıda işi resmiyete döktü ve yönetim kurulundan, bu konuda girişimde bulunmasını istedi.

İki kulüp başkan ve yönetimlerinin, divan kurullarının talepleri doğrultusunda, bu konuda TFF ile görüşmesi bekleniyor. 29 Aralık Cuma günü Riyad'da oynanacağı açıklanan maçın iptali durumunda herhangi bir tazminatın ödenip ödenmeyeceği ise bilinmiyor.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, her iki kulübün de Suudi Arabistan'a onay verdiğini açıklamıştı.

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