Süper Kupa için ortak basın toplantısı

TFF, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesi 2 Ağustos Cuma günü saat 14.30'da ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Kupa için ortak basın toplantısı
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30 Temmuz 2024 16:08
Son güncelleme 30 Temmuz 2024 16:24
TFF, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesi 2 Ağustos Cuma günü saat 14.30'da ortak basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş A.Ş. arasında oynanacak olan 2024 Turkcell Süper Kupa müsabakasının öncesinde ortak basın toplantısı düzenlenecektir.

2 Ağustos Cuma günü, Atatürk Olimpiyat Stadyumu Amfi Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek olan ortak basın toplantısı, saat 14.30'da başlayacaktır.

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