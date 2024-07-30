TFF, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesi 2 Ağustos Cuma günü saat 14.30'da ortak basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş A.Ş. arasında oynanacak olan 2024 Turkcell Süper Kupa müsabakasının öncesinde ortak basın toplantısı düzenlenecektir.
2 Ağustos Cuma günü, Atatürk Olimpiyat Stadyumu Amfi Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek olan ortak basın toplantısı, saat 14.30'da başlayacaktır.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş A.Ş. arasında oynanacak olan 2024 Turkcell Süper Kupa müsabakasının öncesinde ortak basın toplantısı düzenlenecektir.
2 Ağustos Cuma günü, Atatürk Olimpiyat Stadyumu Amfi Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek olan ortak basın toplantısı, saat 14.30'da başlayacaktır.
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