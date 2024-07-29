Phoenix Suns ve serbest oyun kurucu Tyus Jones'un tek yıllık bir kontrat üzerine anlaştığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Jones'un önümüzdeki sezon için Phoenix ile veteran minimum kontratı için anlaşmaya vardığını söyledi.



Jones, ESPN'e yaptığı açıklamada kendisinin ve menajerinin birden fazla imza ve takas fırsatını değerlendirdiğini ancak sonunda Suns ile anlaşmanın önümüzdeki yaz serbest oyuncu pazarına geri dönmeden önce değerini yeniden artırmanın en iyi yolu olduğunu düşündüğünü belirtti.



Arizona Sports'tan John Gambadoro, Jones'un ilk beş point guardı olacağını ve Grayson Allen'ın benche alınacağını belirtti.



Geçtiğimiz sezon kariyerinde ilk kez ilk beşe yerleşen başlayan Jones, Washington Wizards formasıyla 66 maçta 12.0 sayı ve 7.3 asistle kariyerinin en yüksek ortalamalarını yakalamıştı.





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