Phoenix Suns'ın, Deandre Ayton ile yola devam etme kararı aldığı iddia edildi.



Bleacher Report'tan Chris Haynes, Suns'ın Ayton'ı yeni yıldız üçlüsü Kevin Durant, Devin Booker ve Bradley Beal ile birlikte oynaması için kadroda tutmayı planladığını söyledi.



Haynes ayrıca, Phoenix'in, bu yıl Beal ve Durant'in takıma katılmasından sonra Ayton'ın ekip için her zamankinden daha değerli olduğuna inandığını ve takımın onları birlikte oynarken görmek istediğini de sözlerine ekledi.



Suns'ın, playoffların ikinci turunda elendikten sonra 24 yaşındaki oyuncunun piyasadaki değerini araştırdığı bildirilmişti.



Phoenix'in eski koç Monty Williams ile yollarını ayırmasının ardından işe alınan yeni başantrenör Frank Vogel, Haziran ayının başlarında Ayton'ın "ligin en iyi pivotlarından biri olabileceğini" söylemişti.



Geçtiğimiz yaz Ayton, Indiana Pacers ile dört yıllığı 133 milyon dolarlık rekor bir teklif sözleşmesi imzalamış, ancak Suns bu teklifi karşılamıştı.



2018 NBA Draftı'nda 1 numara seçilmiş olan Ayton, geride bıraktığımız sezon Suns formasıyla 67 maçta 18.0 sayı, 10.0 ribaund ve 1.7 asist ortalamaları yakalamıştı.





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