Suns, Bucks'a karşı Finallere üstün başladı ve 1-0 öne geçti!

Phoenix Suns, NBA Finalleri serisinin 1. maçında PHX Suns Arena'da konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 118-105 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.
İlk çeyrekte 30-26'lık liderlik yakalayan Suns ekibi, ikinci çeyrekte 27-23'lük bir fark yakalarak, devreyi 57-49 skorla kapattı.
Üçüncü çeyrekte 35-27'lik farkla rakibinden tekrar fazla sayı üreten Phoenix'e karşı, Bucks sadece son çeyrekte atak yapabildi ve 29-26'lık bir skor farkı yakalamasına rağmen, bu durum karşılaşmada galip gelmelerine yeterli olamadı.
Suns'ın en etkili ismi 32 sayı, 9 asist ve 4 ribaund kaydeden ChrisPaul olurken, DevinBooker karşılaşmayı 27 sayı ve 6 asistle, DeandreAyton ise 22 sayı ve 19 ribaundla tamamladı. MikalBridges 14 sayı, CameronPayne ve CameronJohnson ise benchten 10'ar sayılık bir katkı sağladılar.
Bucks tarafında ise, sol dizini esnettikten yalnızca 1 hafta sonra takımı için parkelere geri dönen GiannisAntetokounmpo 20 sayı, 17 ribaund ve 4 asist kaydetti, fakat takımın en skorer oyuncusu, 29 sayı, 7 ribaund ve 4 asist kaydeden KhrisMiddleton oldu. BrookLopez 17 sayı ve 6 ribaund ile, JrueHoliday ise 10 sayı, 7 ribaund ve 9 asistle maçı tamamladı.