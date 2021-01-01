Suns, Bucks'a karşı Finallere üstün başladı ve 1-0 öne geçti!

Phoenix Suns, NBA Finalleri serisinin 1. maçında PHX Suns Arena'da konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 118-105 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.



İlk çeyrekte 30-26'lık liderlik yakalayan Suns ekibi, ikinci çeyrekte 27-23'lük bir fark yakalarak, devreyi 57-49 skorla kapattı.



Üçüncü çeyrekte 35-27'lik farkla rakibinden tekrar fazla sayı üreten Phoenix'e karşı, Bucks sadece son çeyrekte atak yapabildi ve 29-26'lık bir skor farkı yakalamasına rağmen, bu durum karşılaşmada galip gelmelerine yeterli olamadı.



Suns'ın en etkili ismi 32 sayı, 9 asist ve 4 ribaund kaydeden Chris Paul olurken, Devin Booker karşılaşmayı 27 sayı ve 6 asistle, Deandre Ayton ise 22 sayı ve 19 ribaundla tamamladı. Mikal Bridges 14 sayı, Cameron Payne ve Cameron Johnson ise benchten 10'ar sayılık bir katkı sağladılar.



Bucks tarafında ise, sol dizini esnettikten yalnızca 1 hafta sonra takımı için parkelere geri dönen Giannis Antetokounmpo 20 sayı, 17 ribaund ve 4 asist kaydetti, fakat takımın en skorer oyuncusu, 29 sayı, 7 ribaund ve 4 asist kaydeden Khris Middleton oldu. Brook Lopez 17 sayı ve 6 ribaund ile, Jrue Holiday ise 10 sayı, 7 ribaund ve 9 asistle maçı tamamladı.



Serinin 2. maçı, Perşembe gecesi TSİ 04:00'te oynanacak.



