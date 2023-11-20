Sultanlar Ligi'nde 9. hafta heyecanı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 9'uncu hafta mücadelesi salı günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; vakifbanksporkulubu.com
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Sultanlar Ligi'nde 9. hafta heyecanı
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20 Kasım 2023 14:19
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 9'uncu hafta mücadelesi salı günü 5 maçla başlayacak.

Ligde 9. hafta maç programları şöyle:

Salı:

15.00 Karayolları-Beşiktaş Ayos (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Fenerbahçe Opet-Sarıyer Belediyesipor (İstanbul Burhan Felek Vestel)

17.30 Çukurova Belediyespor-PTT (Adana ASKİ Atatürk)

18.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (İstanbul Burhan Felek Vestel)

19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Aydın Mimar Sinan)

22 Kasım Çarşamba:

18.00 Kuzeyboru-Galatasaray Daikin (Aksaray)

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Eczacıbaşı)

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