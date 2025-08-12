Süleyman Hurma: Fenerbahçe'den 3 transfer iddiasına yanıt!

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, transfer çalışmaları ve gündemdeki yemek fotoğrafı hakkında konuştu.
Hurma, "En az 10 oyuncuya daha ihtiyacımız var" derken, Ali Koç ve Burak Kızılhan'la aynı masada çekilen fotoğraf için "Bu fotoğrafta medeni, ahlaklı bir insanı rahatsız edecek ne var?" dedi.
"EN AZ 10 OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VAR"
Fenerbahçe'den Mimovic, Djiku veya Cenk Tosun gibi isimlerle ilgilenip ilgilenmedikleri sorusuna Hurma, "Biz oyuncu arıyoruz ve takıma takviye yapmak istiyoruz. Şu anda en az 10 oyuncuya daha ihtiyacımız var. Yeterince transfer yapamadık, piyasa inanılmaz açıldı. 150 bin euro değerindeki oyunculara milyonlar isteniyor. Tabii ki biz öyle transferler yapmayacağız. Onların rayına oturmasını bekliyoruz. Onun dışında transferle ilgili bilgi vermek istemiyorum." yanıtını verdi.
"AYIP EDİYORLAR"
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan, Ali Koç, Burak Kızılhan ve Kasımpaşa Başkanı ile aynı masada yemek yerken çekilen fotoğraf hakkında da konuşan Hurma, "Bu fotoğrafta medeni, ahlaklı bir insanı rahatsız edecek ne var? Ben Adnan Polat şu an telefon açıp benden bir şey istese yaparım, Ünal Aysal ile de aynı şekilde. Dursun Özbek ile de yemek yerim. Beşiktaş tarafında ise rahmetli Süleyman Seba'yı abim gibi severdim. Fikret Orman ile aram çok iyiydi, defalarca oturmuşuzdur. Bunlarda ne var?" dedi.
"YARIN YİNE YEMEK YERİM"
Hurma, iddialara sert çıkarak, "Bir insanın namussuzluk yapmak için bir insanla dost olmasına gerek yok. Futbola 35 senemi verdim, hangi maçımda bir şaibe gördünüz? Umuma açık bir yerde gidip yemek yemişiz, restoran sahibinin isteği üzerine fotoğraf çektirmişiz. Ayıp ediyorlar. Ben yarın Ali Bey ile yine yemek yerim." ifadelerini kullandı.
Hurma, "En az 10 oyuncuya daha ihtiyacımız var" derken, Ali Koç ve Burak Kızılhan'la aynı masada çekilen fotoğraf için "Bu fotoğrafta medeni, ahlaklı bir insanı rahatsız edecek ne var?" dedi.
"EN AZ 10 OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VAR"
Fenerbahçe'den Mimovic, Djiku veya Cenk Tosun gibi isimlerle ilgilenip ilgilenmedikleri sorusuna Hurma, "Biz oyuncu arıyoruz ve takıma takviye yapmak istiyoruz. Şu anda en az 10 oyuncuya daha ihtiyacımız var. Yeterince transfer yapamadık, piyasa inanılmaz açıldı. 150 bin euro değerindeki oyunculara milyonlar isteniyor. Tabii ki biz öyle transferler yapmayacağız. Onların rayına oturmasını bekliyoruz. Onun dışında transferle ilgili bilgi vermek istemiyorum." yanıtını verdi.
"AYIP EDİYORLAR"
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan, Ali Koç, Burak Kızılhan ve Kasımpaşa Başkanı ile aynı masada yemek yerken çekilen fotoğraf hakkında da konuşan Hurma, "Bu fotoğrafta medeni, ahlaklı bir insanı rahatsız edecek ne var? Ben Adnan Polat şu an telefon açıp benden bir şey istese yaparım, Ünal Aysal ile de aynı şekilde. Dursun Özbek ile de yemek yerim. Beşiktaş tarafında ise rahmetli Süleyman Seba'yı abim gibi severdim. Fikret Orman ile aram çok iyiydi, defalarca oturmuşuzdur. Bunlarda ne var?" dedi.
"YARIN YİNE YEMEK YERİM"
Hurma, iddialara sert çıkarak, "Bir insanın namussuzluk yapmak için bir insanla dost olmasına gerek yok. Futbola 35 senemi verdim, hangi maçımda bir şaibe gördünüz? Umuma açık bir yerde gidip yemek yemişiz, restoran sahibinin isteği üzerine fotoğraf çektirmişiz. Ayıp ediyorlar. Ben yarın Ali Bey ile yine yemek yerim." ifadelerini kullandı.