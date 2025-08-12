12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-057'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Süleyman Hurma: Fenerbahçe'den 3 transfer iddiasına yanıt!

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, transfer çalışmaları ve Ali Koç ile çekilen yemek fotoğrafı hakkında konuştu.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, transfer çalışmaları ve gündemdeki yemek fotoğrafı hakkında konuştu.

Hurma, "En az 10 oyuncuya daha ihtiyacımız var" derken, Ali Koç ve Burak Kızılhan'la aynı masada çekilen fotoğraf için "Bu fotoğrafta medeni, ahlaklı bir insanı rahatsız edecek ne var?" dedi.

"EN AZ 10 OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VAR"

Fenerbahçe'den Mimovic, Djiku veya Cenk Tosun gibi isimlerle ilgilenip ilgilenmedikleri sorusuna Hurma, "Biz oyuncu arıyoruz ve takıma takviye yapmak istiyoruz. Şu anda en az 10 oyuncuya daha ihtiyacımız var. Yeterince transfer yapamadık, piyasa inanılmaz açıldı. 150 bin euro değerindeki oyunculara milyonlar isteniyor. Tabii ki biz öyle transferler yapmayacağız. Onların rayına oturmasını bekliyoruz. Onun dışında transferle ilgili bilgi vermek istemiyorum." yanıtını verdi.

"AYIP EDİYORLAR"

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan, Ali Koç, Burak Kızılhan ve Kasımpaşa Başkanı ile aynı masada yemek yerken çekilen fotoğraf hakkında da konuşan Hurma, "Bu fotoğrafta medeni, ahlaklı bir insanı rahatsız edecek ne var? Ben Adnan Polat şu an telefon açıp benden bir şey istese yaparım, Ünal Aysal ile de aynı şekilde. Dursun Özbek ile de yemek yerim. Beşiktaş tarafında ise rahmetli Süleyman Seba'yı abim gibi severdim. Fikret Orman ile aram çok iyiydi, defalarca oturmuşuzdur. Bunlarda ne var?" dedi.


"YARIN YİNE YEMEK YERİM"

Hurma, iddialara sert çıkarak, "Bir insanın namussuzluk yapmak için bir insanla dost olmasına gerek yok. Futbola 35 senemi verdim, hangi maçımda bir şaibe gördünüz? Umuma açık bir yerde gidip yemek yemişiz, restoran sahibinin isteği üzerine fotoğraf çektirmişiz. Ayıp ediyorlar. Ben yarın Ali Bey ile yine yemek yerim." ifadelerini kullandı.


 
 Reklam 
