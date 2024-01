Suat Çelen: 'Dünyanın en iyi 10 ülkesindeniz'

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türk cimnastiğinin dünyanın en iyi 10 ülkesi içinde olduğunu belirtti.



Çelen, Anadolu Ajansı (AA) Spor Sohbetleri'nde Türk cimnastiğinin 2023 yılında elde ettiği başarıları değerlendirdi, 2024 hedeflerinden bahsetti.



Cumhuriyet'in 100. yılı olması dolayısıyla 2023'ün kendileri açısından önemli olduğunu belirten Çelen, hedefledikleri neredeyse her şeyi 2023'te gerçekleştirdiklerini dile getirdi.



"25 BİN SPORCUMUZ VAR"



2023'ün Türk cimnastiği adına geçen yıllarda olduğu gibi başarılı geçtiğini vurgulayan Çelen, "2023'te alınan kotaların 2024'te madalyaya dönmesi noktasında çalışmalarımızı hızlandırıyoruz, hedefimiz bu yönde." dedi.



Görevde bulundukları son 10 yılda Türkiye'de yarışan cimnastikçi sayısının 600'den 25 bine yükseldiğini aktaran Çelen, yarışan 55 spor kulübü sayısının 355'e çıktığını söyledi.



"ALDIĞIMIZ BRONZU ALTINA ÇEVİRECEĞİZ"



Çelen, her zaman üst üste koyarak hedeflerinin büyüdüğüne işaret ederek, şöyle devam etti:



"Önce bireysel olarak olimpiyat kotası aldık. İlk önce Göksu Üçtaş Şanlı'yla Londra Olimpiyat Oyunları'na kota elde ettik. Daha sonra Tutya Yılmaz ve Ferhat Arıcan'la Rio Olimpiyat Oyunları'na kota aldık. Sonra Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 5 sporcuyla gittik. 5 sporcuyla 7 final yaptık. Sonra bireysel olarak gidilen kotalar bizi tatmin etmemeye başladı. Dünya neyi modelliyor baktık. Takım kotası almayı hedefliyorlar. Biz de bunun için çalışmaya başladık. Artistik cimnastikte dünyanın en iyi 12 ülkesi kota alabiliyor. Takım kotası almak çok zor, düşünmek bile hayaldi. Gelinen süreçte yaptığımız planlamalar bizi oraya doğru itti. Takım kotası alma hedefini koymalıydık. Başkanlığımızda bu hedefi koyduk. Çalışmalarımız planlı şekilde gitti. Bu yıl Belçika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda takım halinde kota almayı başardık. Bu, ilk kez olan bir şey. Tüm ülkeler bunun için uğraşıyordu. Biz başardık ve mutluyuz. Türkiye artık bir cimnastik ülkesi. Takım kotası aldığınız zaman ülkelerin bakış açısı farklı oluyor. Bireyselde üst sınıftaydık ama artık takım olarak da üst sınıftayız. Takım kotası almak, ülkenin cimnastiğe yapmış olduğu yatırımın bir göstergesidir. Türk cimnastiğinin hedefi artık bir yarışmaya katılmak değil orada madalya kazanmaktır."



Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın yanı sıra diğer branşlarda da kota mücadelesinin devam ettiği belirten Çelen, "Artistik kadınlarımızda bireysel, ritmik cimnastikte hem bireysel hem grupta ve trampolin cimnastikte kota alma şansımız devam ediyor. Kota alan sporcularımızda da hedefimiz daha önce aldığımız o bronz madalyayı gümüş veya altına taşımak." değerlendirmesinde bulundu.



"DÜNYANIN EN İYİ 10 ÜLKESİNDEYİZ"



Türk cimnastiğinin dünyada iyi bir karşılığı olduğunu ifade eden Çelen, şunları kaydetti:



"Cimnastikte dünyanın en iyi 10 ülkesinden biriyiz. İnanılmaz bir yerdeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği destek, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın federasyona katkısı bizim uluslararası başarımızı artırıyor. Artık bir organizasyona talip olduğumuz zaman gelip bizi denetlemiyorlar. 'Türkiye bunu layıkıyla yapıyor.' diyorlar. Tesis gibi bir endişeleri de yok. Almanya'da, Fransa'da ve İspanya'da nasıl tesisler varsa bizde de o tesisler var. Sporcularımız olimpiyat, dünya ve Avrupa'da madalya aldı. Hakemlerimiz hem kadın hem erkekte olimpiyatlara kota aldı. Balkan cimnastiğinin başkanlığını yürütüyorum. Seçimle gelmedim, 'Direkt siz başkan olmalısınız' diye teklif geldi. Diğer taraftan Akdeniz ülkelerinin başkan yardımcısı, benim başkan vekilim. Ben de şu anda Dünya Cimnastik Federasyonunun 3 asbaşkanından biriyim. Masanın her tarafı dolarak geliyor. Hem sporcu hem yönetim hem de teknik heyetler hep beraber çok ciddi anlamda büyüyoruz. Yurt dışından hoca getiren bir federasyondan yurt dışına hoca gönderen bir federasyon haline geldik. 2023'te 136 uluslararası organizasyonda 42 altın, 52 gümüş, 43 bronz madalya aldık. Bu rakamlar, bizim geleceğe aydınlıkla bakmamızı sağlıyor."



Suat Çelen, tüm branşlarda başarılı olduklarına dikkati çekerek, "Ritmik, aerobik, trampolin, parkur branşlarında da madalyalar gelmeye başladı. Her branşımızda yıldız sporcularımız var. Branşlarımızda madalyaya uzanacak sporcularımız var. Önemli olan bunların devamlılığıdır. Gençler kategorilerinde madalyalar geliyor mu ben bunu çok önemsiyorum." değerlendirmesini yaptı.





