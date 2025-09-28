Almanya Bundesliga'nın 5. hafta maçında Stuttgart, Köln'e konuk oldu.
Cologne Stadyumu'ndaki mücadeleyi Stuttgart, 2-1'lik skorla kazandı.
Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri dakika 28'de penaltıdan Ermedin Demirovic ve 81. dakikada Josha Vagnomann attı.
Köln'ün tek golünü ise dakika 4'te Jakub Kaminski kaydetti.
Köln forması giyen Cenk Özkaçar, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından Stuttgart, 9 puana yükseldi. Köln, 7 puanda kaldı.
Bundesliga'nın gelecek haftasında Stuttgart, Heidenheim'i konuk edecek. Köln, Hoffenheim deplasmanına gidecek.
