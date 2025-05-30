30 Mayıs
Galatasaray-Başakşehir
2-0
30 Mayıs
Kasımpaşa-Göztepe
1-2
30 Mayıs
Antalyaspor-Trabzonspor
0-2
30 Mayıs
Castellon-Real Zaragoza
4-1
30 Mayıs
Bohemian FC-Derry City
1-0
30 Mayıs
Cork City-Shelbourne
1-1
30 Mayıs
Shamrock Rovers-Galway United FC
0-0

Stoilov: "Güzel bir galibiyet aldık"

Trendyol Süper Ligi'nde 38. Haftasında Kasımpaşa'yı mağlup eden Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

calendar 30 Mayıs 2025 22:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Stoilov: 'Güzel bir galibiyet aldık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Stoilov, "Çok güzel bir galibiyet aldık. Galibiyeti hak ettik. Oyuncular maçın sonuna kadar ciddiyetlerini korudu. Çok hırslıydılar." ifadelerini kullandı.


İyi bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Bulgar teknik adam, "Yazın takıma yeni isimler katıldı. Takımın potansiyelini görünce Avrupa hedefini koydum. Talihsiz sakatlıklar olmasa bu hedefimize ulaşacaktık. Çok iyi maçlar çıkardık. Genç oyunculardan kurulu bir kadroyuz. Doğru transferleri yaparak Göztepe'yi bir adım öne götürmek için çalışmalarımızı hızlandıracağız." diye konuştu.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.