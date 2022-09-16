Steven Gerrard, nefes aldı!

Premier Lig 8. hafta mücadelesinde Aston Villa, sahasında Southampton ile karşı karşıya geldi.
Villa Park'ta oynanan mücadeleyi Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Aston Villa, 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 41. dakikada Jacob Ramsey kaydetti.
Villa, 4 maç aradan sonra galibiyet alarak puanını 4'e yükseltti. Southampton ise 7 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Aston Villa, Leeds United ile karşılaşacak. Southampton ise Everton'ı konuk edecek.
Villa Park'ta oynanan mücadeleyi Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Aston Villa, 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 41. dakikada Jacob Ramsey kaydetti.
Villa, 4 maç aradan sonra galibiyet alarak puanını 4'e yükseltti. Southampton ise 7 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Aston Villa, Leeds United ile karşılaşacak. Southampton ise Everton'ı konuk edecek.
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