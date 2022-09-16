Steven Gerrard, nefes aldı!

Premier Lig 8. hafta mücadelesinde Aston Villa, sahasında Southampton'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Steven Gerrard, nefes aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Eylül 2022 23:59
Premier Lig 8. hafta mücadelesinde Aston Villa, sahasında Southampton ile karşı karşıya geldi.

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Aston Villa, 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 41. dakikada Jacob Ramsey kaydetti.

Villa, 4 maç aradan sonra galibiyet alarak puanını 4'e yükseltti. Southampton ise 7 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki haftasında Aston Villa, Leeds United ile karşılaşacak. Southampton ise Everton'ı konuk edecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ