Steven Gerrard, nefes aldı!

Premier Lig 8. hafta mücadelesinde Aston Villa, sahasında Southampton ile karşı karşıya geldi.



Villa Park'ta oynanan mücadeleyi Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Aston Villa, 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 41. dakikada Jacob Ramsey kaydetti.



Villa, 4 maç aradan sonra galibiyet alarak puanını 4'e yükseltti. Southampton ise 7 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Aston Villa, Leeds United ile karşılaşacak. Southampton ise Everton'ı konuk edecek.

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