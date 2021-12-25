Steven Gerrard, koronavirüse yakalandı

Aston Villa'da teknik direktör Steven Gerrard'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Steven Gerrard, koronavirüse yakalandı
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25 Aralık 2021 22:50
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın teknik direktörü Steven Gerrard, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Aston Villa Kulübü, Kovid-19 testi pozitif çıkan 41 yaşındaki Gerrard'ın izolasyon sürecinin başladığını açıkladı.

İngiliz teknik direktörün, ligde pazar günü Chelsea ve 28 Aralık Salı günü Leeds United ile oynayacakları maçlarda takımın başında yer alamayacağı ifade edildi.


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