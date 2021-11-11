Steven Gerrard, Aston Villa'nın başına geçti

İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, Steven Gerrard ile sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Steven Gerrard, Aston Villa'nın başına geçti
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11 Kasım 2021 13:10
İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, İskoçya Ligi takımlarından Rangers'ın başında olan Steven Gerrard'ı teknik direktörlük görevine getirdi.

Aston Villa Kulübü'nden yapılan açıklamada, Liverpool efsanesi olan 41 yaşındaki Gerrard ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Premier Lig'e dönen genç teknik adam "Aston Villa, İngiliz futbolunda zengin bir geçmişe ve geleneğe sahip bir kulüp, bu anlaşmadan gurur duyuyorum. Bana böyle ikonik bir futbol kulübünü yönetme fırsatı verdikleri için Rangers'a şükranlarımı sunmak istiyorum. Her zaman kalbimde olacaklar." ifadelerini kullandı.




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