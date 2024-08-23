Sterling'e sürpriz talip: Crystal Palace

Chelsea'de kadro dışı kalan İngiliz yıldız Raheem Sterling, Crystal Palace'ın gündemine geldi.



İngiliz basınında yer alan habere göre; Sterling, Crystal Palace'a önerildi ve İngiliz ekibi yıldız oyuncunu transferini düşünmeye başladı.



Öte yandan haberde, Sterling'in bu yaz İngiltere'de kalmayı tercih edeceği kaydedilirken, Premier Lig'den yıldız oyuncuya birçok kulübün ilgi gösterdiği ifade edildi.



Ancak Sterling'in Chelsea'den haftalık 383 bin euro kazanmasının ayrılık için büyük bir engel olduğu ifade edildi.



CHELSEA PERFORMANSI



Raheem Sterling, Chelsea'de 81 maçta forma giyip 19 gol 12 asistlik performansla oynadı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU