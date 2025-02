Stanimir Stoilov'dan sakatlık açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında Gaziantep FK'yi sahasında 1-0 yenen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, bazı zorluklar yaşadıklarını ve tüm santraforların sakat durumda olduğunu belirterek, "Bugün de Emerson maalesef sakatlandı, o pozisyonda orta sahaları değerlendirmek durumunda kalıyoruz." dedi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulgar teknik adam, zor bir maç olduğunu ancak her zamanki arzuladıkları karakteri sahada göstererek sonuna kadar mücadele ettiklerini söyledi.



Kazanmanın kendileri için önemli olduğunu ve kupada sonuna kadar ilerlemek istediklerini vurgulayan Stoilov, şunları kaydetti:



"Bazı zorluklar yaşıyoruz. Tüm santraforlarımız sakat durumda. Bugün de Emerson maalesef sakatlandı, o pozisyonda orta sahaları değerlendirmek durumunda kalıyoruz. O yüzden gerçekten çok zor bir dönemden geçiyoruz diyebiliriz. Çünkü hepsi neredeyse minimum 20-25 gün sahalardan muhtemelen uzak kalacaklar. Bu pozisyonlarda farklı oyuncuları değerlendirmek durumunda kalıyoruz. Farklı oyuncuları farklı pozisyonlarda kullanıyoruz. Fakat en önemlisi her zaman iyi organize olmanız ve iyi takım olmanız. Biz iyi organizasyonumuzu korursak her zaman olduğu bütün problemlerin üstesinden gelebiliriz."



Stoilov, Gaziantep FK'nin de iyi bir takım olduğunu ve iyi bir seviyede mücadele ettiğini bildirdi.



Forvet oyuncularının hepsinin aynı anda sakatlanmasının ekstra durum olduğunu vurgulayan Stoilov, "Önümüzdeki günlerde bununla ilgili olarak evet bir santrfor daha bulmaya çalışacağız. Çünkü şu anda minimum 1 ay kadar santraforlarımız sahalardan uzak kalacaklar. Elimizdeki bütün santraforlar sakat. Kubilay geri döndü. O da 4 ay antrenmansız kaldı ve bir operasyon geçirdi. Bizim adımıza şu anda şanssız bir dönem ama biz problemi çözmeye çalışacağız." diye konuştu.