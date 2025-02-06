Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında Gaziantep FK'yi sahasında 1-0 yenen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, bazı zorluklar yaşadıklarını ve tüm santraforların sakat durumda olduğunu belirterek, "Bugün de Emerson maalesef sakatlandı, o pozisyonda orta sahaları değerlendirmek durumunda kalıyoruz." dedi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulgar teknik adam, zor bir maç olduğunu ancak her zamanki arzuladıkları karakteri sahada göstererek sonuna kadar mücadele ettiklerini söyledi.
Kazanmanın kendileri için önemli olduğunu ve kupada sonuna kadar ilerlemek istediklerini vurgulayan Stoilov, şunları kaydetti:
"Bazı zorluklar yaşıyoruz. Tüm santraforlarımız sakat durumda. Bugün de Emerson maalesef sakatlandı, o pozisyonda orta sahaları değerlendirmek durumunda kalıyoruz. O yüzden gerçekten çok zor bir dönemden geçiyoruz diyebiliriz. Çünkü hepsi neredeyse minimum 20-25 gün sahalardan muhtemelen uzak kalacaklar. Bu pozisyonlarda farklı oyuncuları değerlendirmek durumunda kalıyoruz. Farklı oyuncuları farklı pozisyonlarda kullanıyoruz. Fakat en önemlisi her zaman iyi organize olmanız ve iyi takım olmanız. Biz iyi organizasyonumuzu korursak her zaman olduğu bütün problemlerin üstesinden gelebiliriz."
Stoilov, Gaziantep FK'nin de iyi bir takım olduğunu ve iyi bir seviyede mücadele ettiğini bildirdi.
Forvet oyuncularının hepsinin aynı anda sakatlanmasının ekstra durum olduğunu vurgulayan Stoilov, "Önümüzdeki günlerde bununla ilgili olarak evet bir santrfor daha bulmaya çalışacağız. Çünkü şu anda minimum 1 ay kadar santraforlarımız sahalardan uzak kalacaklar. Elimizdeki bütün santraforlar sakat. Kubilay geri döndü. O da 4 ay antrenmansız kaldı ve bir operasyon geçirdi. Bizim adımıza şu anda şanssız bir dönem ama biz problemi çözmeye çalışacağız." diye konuştu.
Stanimir Stoilov'dan sakatlık açıklaması!
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. hafta maçında sahalarında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Son güncelleme 06 Şubat 2025 23:59
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında Gaziantep FK'yi sahasında 1-0 yenen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, bazı zorluklar yaşadıklarını ve tüm santraforların sakat durumda olduğunu belirterek, "Bugün de Emerson maalesef sakatlandı, o pozisyonda orta sahaları değerlendirmek durumunda kalıyoruz." dedi.
- 00:06 Anadolu Efes, Panathinaikos'a kaybetti!
- 00:02 Selçuk İnan: "Galibiyeti kovaladık ama olmadı"
- 23:59 Galatasaray'da ipler kopuyor: Eren Elmalı!
- 23:58 Stanimir Stoilov'dan sakatlık açıklaması!
- 23:54 AZ Alkmaar kupada yarı finalde!
- 23:44 Ekrem Memnun: "Kazandığımız için çok mutluyuz"
- 23:38 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortak hedefi: Benjamin Rollheiser
- 23:37 Real Sociedad, sahasında zorlanmadan kazanarak yarı finale yükseldi
- 23:20 Rio Ave'de Demir Ege planı!
- 23:12 Sarunas Jasikevicius: "İkinci yarıdaki oyunumuzla kazandık"
- 23:03 Diego Carlos'tan sakatlığı sonrası ilk açıklama!
- 22:47 Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Hakan Keleş getirildi
- 22:44 Göztepe kupada Gaziantep'i de yendi; 2'de 2
- 22:40 Carlos Cuesta: "Herkesin hayalidir"
- 22:22 Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i yıktı!
- 22:18 Galatasaray, Cuesta'yı açıkladı!
- 22:16 Ali Koç ve Dursun Özbek'e ceza!
- 22:02 Beşiktaş, transferi açıkladı!
- 21:57 Burak Yılmaz'dan Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
- 21:42 Fenerbahçe ve Beşiktaş, transferde karşı karşıya!
- 20:57 Ufuk Kahraman: "Seyir zevki yüksek bir maç çıkarmak istedik"
- 20:50 Okan Buruk'tan yabancı hakem ve yabancı VAR yorumu!
- 20:45 A Milli Takım, İzlanda'yı geçti
- 20:40 Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
- 20:25 Bandırmaspor, Lois Diony ile anlaştı
- 20:24 Fatih Terim'in Al Shabab'ı, 2. yarı açıldı
- 20:21 Alanyaspor, kupada 4 golle kazandı!
- 20:17 Sakaryaspor Nicolas N'Koulou'yu kiraladı
- 20:03 Sara: "Her şey çok hızlı gelişti"
- 19:57 Mauro Icardi, İstanbul'dan ayrıldı
- 19:55 Beşiktaş'tan TFF'ye çağrı!
- 19:45 Okan Buruk'tan transfer yanıtı
- 19:24 Fulham, Willian'ı kadrosuna kattı!
- 19:16 Sabit ihtimalli bahis yurt içi yarışlarda başlıyor
- 19:11 Sakaryaspor'da flaş ayrılık: Mustafa Dalcı
- 19:06 UEFA'dan Şampiyonlar Ligi'nde değişiklik planı!
- 18:29 Galatasaray'da Eyüp Aydın, attığı golü anlattı
- 18:21 Yusuf Demir: "İnşallah devamı gelir"
- 18:17 Alvaro Morata: "Ahmed Kutucu çok çalışkan"
- 18:12 TFF'den Boluspor taraftarına ve kaleci Mert Günok'a fair play ödülü
- 18:09 Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
- 18:06 Manchester United'da Lisandro Martinez sezonu kapattı
- 18:05 Thomas Reis: "Hatayspor'a karşı kesinlikle kazanmak istiyoruz"
- 17:56 Galatasaray, kupada kazandı!
- 17:28 Sivasspor için hükmen mağlubiyet!
- 17:23 Lemina: "Bir kez daha her şeyimi vereceğim"
- 17:18 Beşiktaş'a geri döndü: Amir Hadziahmetovic
- 17:16 Hatayspor veda etti: İşte Erce Kardeşler'in yeni takımı
- 17:12 Eyüp Aydın'dan çok konuşulan gol!
- 16:50 Abdülkadir Ömür, Türkiye'ye geri dönebilir!
- 16:30 Galatasaray'da Przemyslaw Frankowski gelişmesi
- 16:26 Beşiktaş'ın gözü Almanya'da!
- 16:23 Alvaro Morata, siftahı Bolu'da yaptı!
- 15:51 MSK'da hedef önce Karşıyaka, sonra Tofaş
- 15:49 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, Yalova'da başladı
- 15:48 "Filenin Şalvarlı Sultanları", Kuzeyboru ile gösteri maçı yaptı
- 15:46 Antalya'da "tekvando şöleni" yaşanacak
- 15:44 Çorum FK, Eren Tunalı'yı transfer etti
- 15:42 Ümit Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu
- 15:39 Taner Yapağıcı: "Tecrübe kazanmaya çalışıyoruz"
Fulham, Willian'ı kadrosuna kattı!
Manchester United'da Lisandro Martinez sezonu kapattı
Bayer Leverkusen kupada turu uzatmada aldı
Real Madrid, 90+3'te turu kaptı
Serie A'da ayın golü Kenan Yıldız'dan!
Napoli'den Maximin itirafı!
İngiltere'de 13 VAR hatası!
Atletico Madrid, 'farklı' şekilde yarı finalde
PSG, 3. Lig ekibini yenerek turladı
Fransa Kupas'ında Lille, Ligue 2 ekibine elendi
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Galatasaray açıklamaya hazırlanıyor: Carlos Cuesta
-
2
Fenerbahçe'de sakatların durumu belli oldu
-
3
Galatasaray'da ipler kopuyor: Eren Elmalı!
-
4
Trabzonspor anlaştı: Mustafa Eskihellaç
-
5
Boluspor - Galatasaray: İlk 11'ler
-
6
Okan Buruk'tan transfer yanıtı
-
7
Galatasaray'da Przemyslaw Frankowski gelişmesi
-
8
Galatasaray'dan resmi teklif: Juanlu Sanchez
-
9
Ayağının tozuyla Eyüpspor'a gitmeye hazırlanıyor!
-
10
Milan Skriniar transferinde çarpıcı gerçek!