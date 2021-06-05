Stan Wawrinka Wimbledon'a katılamayacak

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan İsviçreli tenisçi Stan Wawrinka'nın, sakatlığının devam etmesi nedeniyle bu yıl Wimbledon'a katılamayacağı duyuruldu.



Wimbledon'ın sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yapılan açıklamada, 36 yaşındaki tenisçinin sakatlığı nedeniyle 28 Haziran'da başlayacak turnuvada yer alamayacağı belirtildi.



Son olarak mart ayında katıldığı Katar Açık tenis turnuvası sırasında sakatlanan ve sol ayağından ameliyat edilen Wawrinka, aynı gerekçeyle devam eden Fransa Açık'ta da yer alamadı.



Tek erkeklerde dünya 24'üncüsü konumundaki Wawrinka, Avustralya Açık, Fransa Açık ve ABD Açık grand slam turnuvalarında birer şampiyonluk elde etmişti.



