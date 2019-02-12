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Sporx duyurdu, başkan Cengiz açıkladı; "Diagne..."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sporx.com'un 30 Ocak'ta kamuoyuna duyurduğu haber hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Sporx duyurdu, başkan Cengiz açıkladı; 'Diagne...'
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12 Şubat 2019 15:14
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sporx.com'un 30 Ocak'ta kamuoyuna duyurduğu "Galatasaray şampiyon olursa Kasımpaşa'ya 3 milyon euro bonus ve Diagne'nin bir sonraki satışından da %25 (kardan) pay verilecek" haberi hakkında bugün açıklama yaptı.

Kasımpaşa ile Diagne'nin transferi için özel bir anlaşma yapıldığını ifade eden Cengiz, "Diagne ile Kasımpaşa ile özel bir sözleşme yaptık, mahramiyet olduğu için bunu açıklayamıyoruz. Kişiye sormuşlar, kişi kendinden bilir demiş. Ben söylenenleri duydum. İstenen istediği algıyı yaratsın, Galatasaray asla bir hile yaparak bir şeyler kazanmaz. Bizim aklımıza gelmeyen şeyler! Şampiyonluk primi var, Kasımpaşa bize yatacak. Bunları düşünen insanlar kendisine ihanet etsin" dedi.

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