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Younes Belhanda, şampiyonluk aşkına...

İlk yarının eleştirilen ismi, son 2 haftaya damga vurdu. İlk gollerini Trabzon'a atan Faslı futbolcu, Alanya'da da asist yaptı. Pas isabetini de yüzde 80'lere çıkarttı.

Kaynak: Star
Younes Belhanda, şampiyonluk aşkına...
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12 Şubat 2019 02:56
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Younes Belhanda son iki haftaya damga vurdu.

Sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın en fazla eleştirilen isimlerinden olan Faslı futbolcu, ikinci yarıda performansını artırmaya başladı. Son iki haftada ise Türkiye'deki en parlak dönemini yaşamaya başlayan Belhanda önce 1-1 biten Alanya karşılaşmasında Feghouli'nin attığı golün asistini yaptı.

3-1'lik Trabzonspor karşılaşmasında 2 gol kaydeden 28 yaşındaki oyuncu, skora doğrudan katkı veren bu rakamların yanı sıra oyun içinde de önemli işler yaptı.

Belhanda Alanya ve Trabzonspor maçlarında 4'ü isabetli 6 şut çekti, 2'si gol oldu. 5 top kapma ile oynadı. İkili mücadelelerin 24'ünü kazandı, 3 top uzaklaştırma yaptı. Alanya'ya yüzde 83.3, Trabzon maçında yüzde 80.3 pas isabeti sağladı.

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