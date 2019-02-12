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Abdurrahim Albayrak, Alan transferi için konuştu!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak,, Brezilyalı futbolcu Alan'ın transfer süreci hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Abdurrahim Albayrak, Alan transferi için konuştu!
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12 Şubat 2019 15:23
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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Brezilyalı futbolcu Alan'ın transfer süreci hakkında konuştu. Albayrak ayrıca Eren hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Alan'ın Galatasaray'a transfer olmak istediğini ifade eden Albayrak, "Alan, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyordu ancak bu durumu çözemedi. Kulübü ile bazı sorunlar vardı ve bu sorunları aşamadık. Çin kulüpleri ile çalışmak, anlaşmak ve bir transfer yapmak çok zor. Önümüzdeki dönemlere bakacağız, her şeyde bir hayır var" dedi.

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok hakkında da konuşan Albayrak, "Eren Derdiyok bizim için çok önemli bir futbolcumuz, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Maicon'un insaniyeti, adamlığı inanılmazdı ve Eren kardeşimize de bunu anlattık. Bu hafta içerisinde Eren ile bir araya geleceğiz Affedilip affedilmemesi ile konu Fatih Terim'in bileceği iiş" şeklinde konuştu.

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