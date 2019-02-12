Abdurrahim Albayrak, Alan transferi için konuştu!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Brezilyalı futbolcu Alan'ın transfer süreci hakkında konuştu. Albayrak ayrıca Eren hakkında da değerlendirmelerde bulundu.Alan'ın Galatasaray'a transfer olmak istediğini ifade eden Albayrak,. Önümüzdeki dönemlere bakacağız, her şeyde bir hayır var" dedi.Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok hakkında da konuşan Albayrak, "Bu hafta içerisinde Eren ile bir araya geleceğiz Affedilip affedilmemesi ile konu Fatih Terim'in bileceği iiş" şeklinde konuştu.