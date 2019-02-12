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Yuto Nagatomo'ya ceza gelecek mi?

Trabzonspor maçında kendisine faul çalan hakem Ümit Öztürk'e "Fuck off" diye küfür eden Nagatomo'ya ceza gelmiyor.

Kaynak: Star
Yuto Nagatomo'ya ceza gelecek mi?
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12 Şubat 2019 08:06
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Hakem maçta bu sözlere herhangi bir kart uygulamasında bulunmadığı için Japon oyuncuya ceza verilemeyeceği belirtildi.

Bu tür pozisyonlar VAR'da görülse dahi hakeme bildirilmiyor. Çünkü VAR protokolüne göre "Video teknolojisi yalnızca maçın seyrini değiştiren kararlardaki bariz hataları düzeltmek için ve gözden kaçan ciddi olaylarda kullanılacaktır: Gol, penaltı/penaltı değil, doğrudan ihraç ve yanlış oyuncuya kart verilmesi" gibi durumlarda kullanılabiliyor.

VAR odasında bu küfür fark edilse bile hakeme uyarı yapılmıyor.

 

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