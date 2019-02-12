"OYUNDAN ATILABİLİRDİN"

SAÇLARDAKİ BONCUKLAR...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Mbaye Diagne'ye uyarılar geldi. Tecrübeli teknik adamın, Trabzonspor maçındaki davranışları nedeniyle yıldız oyuncuya ikazda bulunduğu belirtildi.Diagne, maçın hemen başında topu elle kaleye göndermeye çalışmış ve sarı kart görmüştü.Sonrasında ise Rodallega'ya arkadan girmiş ve atılmaktan son anda kurtulmuştu. Bu pozisyonlar ile ilgili olarak futbolcusuyla konuşan Terim, "Sen Galatasaray'ın oyuncususun. Bu tip hareketler sana yakışmıyor. Oyundan atılabilirdin. Bir daha böyle hareketler istemiyorum" dedi.Senegalli futbolcunun takıma katılmasıyla beraber takım arkadaşlarının önünü açtığı ve daha çok pozisyona girildiği yorumları yapılırken, dikkatsizliği ise eleştirildi.Öte yandan Diagne'nin saç stilinin ve kafasındaki boncukların olumsuz etki yapabileceği bildirildi. Kulüp profesyonelleri bu konuyu yeni oyuncusuna anlatacak. Rodallega'ya yaptığı faul sonrası kırmızı kart riski ile karşı karşıya kalan Diagne'yi uyaran kulüp yetkilileri, bundan sonra daha dikkatli olmasını da söyledi.