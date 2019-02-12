"EFSANE OLABİLİRSİN"

Galatasaray, Trabzonspor'u sahasında 3-1 yenerken maçın yıldızı iki gol atan Younes Belhanda'ydı. Oynadığı futbolla taraftarları mest eden yıldız futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'in de büyük beğenisini kazandı. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Florya'da dün yapılan idmanda oldukça neşeli tavırlar sergileyen Faslı futbolcuyu, hocası Fatih Terim de özel olarak tebrik etti.Kendisinden beklenilen performansın bu olduğunu Belhanda'ya ileten İmparator'un, "Bundan sonra daha fazla rakip kaleyi düşünmeni istiyorum. Harika bir maç çıkardın. Hep bu şekilde oynarsan taraftarların da sevgilisi haline gelirsin ve bu kulüpte efsane olabilirsin" ifadeleriyle öğrencisine destek verdiği kaydedildi.