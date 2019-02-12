Mustafa Cengiz: 'Fenerbahçe bizi 50 milyon TL'den kurtardı'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin transfer sürecinde kendileri 50 milon TL'lik bir giderden kurtardığını ve kendilerine yardımcı olduğunu ifade etti.En zorlu tranferin Serdar Aziz transferi olduğunu ifade eden başkan Mustafa Cengiz. Bizim şu anda 100 milyon euroya aşkın bir ödememiz var (ay, yıl bölündü). Biz yıllık harcama giderlerimizi FFP açısından en düşük halen getirmek istiyoruz, hedefimiz bu. Küçülerek büyümeyeceğiz, kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok hakkında da konuşan Albayrak, "Eren Derdiyok bizim için çok önemli bir futbolcumuz, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Maicon'un insaniyeti, adamlığı inanılmazdı ve Eren kardeşimize de bunu anlattık. Bu hafta içerisinde Eren ile bir araya geleceğiz. Affedilip affedilmemesi ile konu Fatih Terim'in bileceği iş" şeklinde konuştu.