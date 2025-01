Spor yazarlarından yorumlar: 'Futbol fukarası Joao Mario'

Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor arasında golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmayı analiz etti.Beşiktaş dün ikinci yarıda kazanacak mücadeleyi ve oyunu ortaya koydu ancak Samsunspor, savunması ve kaleci Okan Kocuk'un olağanüstü mücadelesi ile 1 puanı almayı başardı.Yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve yardımcısı Erling Moe, dün maçı izlerken hangi notları aldılar?Bunu bilmek tabii ki imkansız ancak ikinci yarıdaki Beşiktaş'ı beğendiklerini düşünüyorum. (HÜRRİYET)Solskjaer taktiksel bir deha kabul edilmez, zaten Manchester'da da bu işleri daha çok yardımcısı McKenna'nın yaptığı söyleniyordu. Buraya da benzer bir yardımcıyla, Moe ile geldi. Solskjaer iyi futbolcudur, iyi karakterdir.İnsan yönetimidir, kalp kazanmaktır sırrı. Peki bu özellikler, Beşiktaş'ın kaderini değiştirmeye yeter mi? Bence hiç kolay değil işi.Bence dün akşam Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'ın teknik adamlık için hedefleyebileceği iki başarılı hoca vardı: Biri Vincenzo Montella, biri de Thomas Reis'tı.Tabii ki ikisinin de halen aktif görevleri olduğunun farkındayım. Ama bilemiyorum, Manchester United'ın Sporting Lizbon'a Ruben Amorim için 11 milyon Euro bonservis ödemesi gibi bir formül deneyebilir miydi Beşiktaş Reis için? (HÜRRİYET)Beşiktaş, 11'e 11 oyunda kendi sahasında değil de deplasmandaki bir takım gibiydi. Ön alan baskısı yapamayan, sürekli olarak geride bekleyen durumu vardı. Immobile maçın ilk devresinin çoğunu orta yuvarlakta geçirdi. Bu da takımın ne kadar geride durduğunu gösteriyordu.Maçı tribünden izleyen Solskjaer, takımın neden bu kadar geride oynadığına şaşırmıştır. Beşiktaş'ta hızlı, topla mesafe kat edebilen bir kanat ve pivot santrfor transferi planı yapılıyor. Masuaku giderse bir de bek alınacak. Ancak hoca bu maçtan sonra belki orta sahaya da farklı bir profil isteyebilir. Samsunspor'un bir puan alarak evine dönmesi onlar adına mutluluk, Beşiktaş'ın kaybı ise siyah-beyazlılar için üzüntü vericiydi... (SABAH)Samsunspor ileri-geri iyi koşan, çok sağlam mücadele eden ve oyun disiplininden hiç kopmayan bir takım. Oyuncuların beyinleriyle kalpleri çelişmediği müddetçe, bu ligde yenemeyecekleri takım yok. Böyle bir rakiple oynarken çok koşmalı ve ısırarak mücadele etmelisiniz. Oyuncu tercihleriniz de ona göre olmalı.Peki Serdar Topraktepe ve Halim Okta öyle mi yaptılar!? Nerdeee!? Bu müthiş ikili; futbol fukarası Joao Mario'yu ve gitmeyi kafasına koyduğu için her toptan kaçan Al Musrati'yi sahaya sürerek kendi geleceklerine kurşun sıktılar adeta Yazık!..Maçı tribünden takip eden yeni Solksjaer, muhtemelen Gedson'a bayılmış, Joao'dan sıtkı sıyrılmış, El Musrati inşallah gider falan demiştir.Bir de şunu söylemiştir kendi kendine; bu Rashica bir kez son çizgiye indi az kaldı gol oluyordu. Peki bunu neden sürekli yapmıyor da stoperleri çalıştırır gibi ortalar yapıyor!? Sahi neden!? (FOTOMAÇ)64'de Van Drongelen çift sarıdan kızarıp, takımını on kişi bırakınca, Kartal'ın iştahı üst seviyeye çıktı. Kadir Sağlam'ın ikinci sarısı bence çok ağırdı! Eksik kalan Samsunspor, Ercan ile bir pozisyon yakaladı, yine Mert gole izin vermedi.Tam tamına 32 dakika on kişi oynayan Samsunspor'u yenemiyorsanız, fırsatları golle taçlandıramıyorsanız, kaderinize razı olacaksınız! Adama sorarlar, ilk yarıda aklınız neredeydi?Ve artık top, teknik adam olarak Ole Gunnar Solskjaer'de... Meslektaşı Bronchorst'tan kalan bu enkazı nasıl ayağa kaldıracak, herkes gibi ben de merak ediyorum. (MİLLİYET)