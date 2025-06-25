Spor spikeri Sabri Ugan'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Spor spikeri Sabri Ugan'ın tedavisine yoğun bakımda devam edildiği duyuruldu.
Sabri Ugan'ın kardeşi Raif Ugan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanser tedavisi gören 62 yaşındaki ağabeyinin vefat ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.
Sabri Ugan'ın Medical Park Zincirlikuyu Hastanesinde bulunduğunu aktaran Raif Ugan, ağabeyinin yoğun bakımda tedavisine devam edildiğini kaydetti.
Tecrübeli gazeteci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı.
Sabri Ugan'ın kardeşi Raif Ugan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanser tedavisi gören 62 yaşındaki ağabeyinin vefat ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.
Sabri Ugan'ın Medical Park Zincirlikuyu Hastanesinde bulunduğunu aktaran Raif Ugan, ağabeyinin yoğun bakımda tedavisine devam edildiğini kaydetti.
Tecrübeli gazeteci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı.
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