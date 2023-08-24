Miami Heat antrenörü Erik Spoelstra, Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards'ın yeteneğinin kendisine efsanevi oyuncu Dwyane Wade'i hatırlattığını söyledi.



ABD Milli takımının 2023 FIBA Dünya Kupası hazırlık maçlarında çıkış yapan yıldızı Edwards, Spoelstra'dan büyük övgüler aldı.



CNN Filipinler'e verdiği bir röportajda ABD Takımı yardımcı antrenörü Spoelstra, kendisine Wade'i hatırlatan herhangi bir oyuncunun olup olmadığı sorulduğunda, hızlıca Edwards'ın adını verdi:



"Kim olduğunu biliyoruz. Anthony Edwards'a bakıp Dwyane Wade'i görmemek çok zor. Ve ben pek kıyaslamalara giren bir adam değilim.



Ama hareket etme şeklinin yanı sıra rekabet etme ve izleyicileri heyecanlandırma biçiminden bakarsak, evet, bana 3 numarayı hatırlatıyor. Bunu Anthony'ye de söylemiştim. Zamanda geriye gidiyormuşum gibi hissediyorum, yeniden gençleşiyor gibiyim, çok keyif alıyorum."



Edwards, bu Cuma günü resmi olarak başlayacak turnuva öncesinde ABD Milli takımının Almanya'ya karşı kazandığı son hazırlık maçında 34 sayı atmıştı.



22 yaşındaki oyuncunun sahanın her iki tarafında gösterdiği performansı, ABD Milli takımı başantrenörü Steve Kerr'ün kendisini "tartışmasız asıl adamımız" şeklinde nitelendirmesini sağlamıştı.



Oynadığı beş hazırlık maçında 19,2 sayı ortalaması yakalayan Edwards, ABD Milli takımı ile FIBA Dünya Kupası'ndaki açılış maçını Cumartesi günü Yeni Zelanda'ya karşı oynayacak.



