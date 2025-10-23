23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
19:45
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
22:00
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
22:00
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
22:00
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
19:45
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
19:45
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
19:45
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
19:45
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
19:45
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
19:45
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
22:00
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
22:00
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
22:00
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
22:00
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
22:00
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
22:00
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
22:00
23 Ekim
Lille-PAOK
22:00
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
22:00
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
19:45
23 Ekim
Brann-Rangers
19:45
23 Ekim
Genk-Real Betis
19:45
23 Ekim
FCSB-Bologna
19:45
23 Ekim
Lyon-Basel
19:45
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
19:45
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
19:45
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
22:00

Spencer Dinwiddie, Bayern Münih'le anlaştı!

NBA'de 11 sezon oynayan Spencer Dinwiddie, Charlotte Hornets'tan ayrılmasının ardından kariyerinin ilk Avrupa deneyimi için Bayern Münih'le sözleşme imzaladı.

Spencer Dinwiddie, Bayern Münih'le anlaştı!
NBA'de 11 sezon geçiren tecrübeli oyun kurucu Spencer Dinwiddie, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
 
Sezon öncesinde Charlotte Hornets tarafından kadrodan çıkarılan Dinwiddie, EuroLeague ekiplerinden Bayern Münih ile sözleşme imzaladı.
 
BasketNews'in haberine göre, Dinwiddie'nin sözleşmesinde 2025-2026 sezonu için NBA çıkış maddesi bulunmuyor. Bu da oyuncunun en az bir sezon boyunca Avrupa'da kalacağı anlamına geliyor.
 
Bayern Münih Başantrenörü Gordon Herbert, transferin ardından yaptığı açıklamada, "Spencer çok yönlü ve skorer bir oyuncu. NBA'de harika yıllar geçirdi. Boyu ve fiziği sayesinde bir, iki ve üç numarada oynayabiliyor, ayrıca savunmada da oldukça etkili. Yüksek basketbol zekâsı ve liderliğiyle takıma büyük katkı sağlayacağına inanıyorum," ifadelerini kullandı.
 
1.96 metre boyundaki Dinwiddie'nin hafta sonu Münih'e gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.
 
Son olarak Dallas Mavericks forması giyen Dinwiddie, geçtiğimiz sezon 11 sayı, 2.6 ribaund ve 4.4 asist ortalamalarıyla oynadı. Kariyerinde ise 13 sayı, 3 ribaund ve 5.1 asist ortalamalarıyla dikkat çekti.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
