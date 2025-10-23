Spencer Dinwiddie, Bayern Münih'le anlaştı!

NBA'de 11 sezon geçiren tecrübeli oyun kurucu Spencer Dinwiddie, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Sezon öncesinde Charlotte Hornets tarafından kadrodan çıkarılan Dinwiddie, EuroLeague ekiplerinden Bayern Münih ile sözleşme imzaladı.

BasketNews'in haberine göre, Dinwiddie'nin sözleşmesinde 2025-2026 sezonu için NBA çıkış maddesi bulunmuyor. Bu da oyuncunun en az bir sezon boyunca Avrupa'da kalacağı anlamına geliyor.

Bayern Münih Başantrenörü Gordon Herbert, transferin ardından yaptığı açıklamada, "Spencer çok yönlü ve skorer bir oyuncu. NBA'de harika yıllar geçirdi. Boyu ve fiziği sayesinde bir, iki ve üç numarada oynayabiliyor, ayrıca savunmada da oldukça etkili. Yüksek basketbol zekâsı ve liderliğiyle takıma büyük katkı sağlayacağına inanıyorum," ifadelerini kullandı.

1.96 metre boyundaki Dinwiddie'nin hafta sonu Münih'e gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Son olarak Dallas Mavericks forması giyen Dinwiddie, geçtiğimiz sezon 11 sayı, 2.6 ribaund ve 4.4 asist ortalamalarıyla oynadı. Kariyerinde ise 13 sayı, 3 ribaund ve 5.1 asist ortalamalarıyla dikkat çekti.