Speights: "Curry, oyunuyla örnek olarak liderlik eder"

Golden State Warriors'ın eski oyuncusu Marreese Speights, Stephen Curry'nin liderliği hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.



Basketbol yeteneğine rağmen Curry, takım arkadaşı Draymond Green gibi Warriors'taki en sesi çıkan lider olarak görülmüyor olsa da, eski takım arkadaşı Speights, SiriusXM NBA Radio'ya Curry'nin "örnek olarak" liderlik eden bir oyuncu olduğunu açıkladı:



"Steph oyunuyla liderlik eder. Biraz konuşur ama Draymond kadar konuşmaz. Etrafındakilere örnek olur. Bana göre bu kadar iyi ve başarılı olmasının sebebi, çok sıkı antrenman yapması.



Kendisini birinin tam sahada tuttuğu bireysel antrenmanları çok sıkı yapıyor. Onu ilk gördüğümde en çok dikkatimi çeken şey buydu. Takım olarak iki saatlik antrenmanımızdan sonra, 45-50 dakika son hızda bire bir antrenmanı yapardı. İşte bu yüzden, normalde soktuğu o manyakça şutları daha önce onunlayken görenler hiç şaşırmıyor.



Antrenmandan sonra çok sıkı çalışıyor. Robot gibi bir iş ahlakına sahip. Ne yapması gerektiğini bilen biri ve kendisiyle aynı takımda olan kimse, böyle başarılı olmasına şaşırmıyor. Çünkü ne kadar sıkı çalıştığını ve vücuduna nasıl baktığını görüyorlar."



Steph sezonda 27.6 sayı, 6.6 asist ve 6.6 ribaund ortalamalarıyla oynarken, Warriors şu anda Batı Konferansı'nda 8-1'lik derecesi ile 1. sırada yer alıyor.



