Spartak Trnava üç puanı deplasmanda kazandı

Slovakya Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Spartak Trnava deplasmanda konuk olduğu Kosice'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Spartak Trnava'ya galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Philip Azango ve 50. dakikada Filip Bainovic kaydetti.
Spartak Trnava bu galibiyetle beraber puanını 27'ye yükseltirken, Kosice ise 7 puanda kaldı.
Spartak Trnava ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma 14 Aralık'ta oynanancak.
Spartak Trnava'ya galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Philip Azango ve 50. dakikada Filip Bainovic kaydetti.
Spartak Trnava bu galibiyetle beraber puanını 27'ye yükseltirken, Kosice ise 7 puanda kaldı.
Spartak Trnava ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma 14 Aralık'ta oynanancak.
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