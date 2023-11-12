Spartak Trnava üç puanı deplasmanda kazandı

Slovakya Süper Lig karşılaşmasında Spartak Trnava deplasmanda Kosice'yi 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Spartak Trnava üç puanı deplasmanda kazandı
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12 Kasım 2023 22:40
Slovakya Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Spartak Trnava deplasmanda konuk olduğu Kosice'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Spartak Trnava'ya galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Philip Azango ve 50. dakikada Filip Bainovic kaydetti.

Spartak Trnava bu galibiyetle beraber puanını 27'ye yükseltirken, Kosice ise 7 puanda kaldı.

Spartak Trnava ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma 14 Aralık'ta oynanancak.

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