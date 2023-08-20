Sparta Rotterdam beraberliğe razı oldu

Hollanda Eredivisie'nin ikinci haftasında Sparta Rotterdam kendi evinde Feyenoord ile karşılaştı. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Sparta Rotterdam'da golleri 40 ve 54. dakikalarda Charles Brym kaydetti. Feyenoord'un golleri 77. dakikada Santiago Gimenez ve 90+1'de Leo Sauer'den geldi.
Sparta Rotterdam bu beraberlikle puanını 4'e yükseltirken Feyenoord 2 maç sonunda 2 puanda kalmış oldu.
Sparta Rotterdam bir sonraki maçta Heerenveen deplasmanına giderken, Feyenoord kendi sahasında Almere City ile karşılaşacak.
Sparta Rotterdam'da golleri 40 ve 54. dakikalarda Charles Brym kaydetti. Feyenoord'un golleri 77. dakikada Santiago Gimenez ve 90+1'de Leo Sauer'den geldi.
Sparta Rotterdam bu beraberlikle puanını 4'e yükseltirken Feyenoord 2 maç sonunda 2 puanda kalmış oldu.
Sparta Rotterdam bir sonraki maçta Heerenveen deplasmanına giderken, Feyenoord kendi sahasında Almere City ile karşılaşacak.