Sparta Rotterdam beraberliğe razı oldu

Hollanda Eredivisie'nin ikinci hafta karşılaşmasında Sparta Rotterdam sahasında Feyenoord ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Sparta Rotterdam beraberliğe razı oldu
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20 Ağustos 2023 17:09
Son güncelleme 20 Ağustos 2023 17:33
Hollanda Eredivisie'nin ikinci haftasında Sparta Rotterdam kendi evinde Feyenoord ile karşılaştı. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Sparta Rotterdam'da golleri 40 ve 54. dakikalarda Charles Brym kaydetti. Feyenoord'un golleri 77. dakikada Santiago Gimenez ve 90+1'de Leo Sauer'den geldi.

Sparta Rotterdam bu beraberlikle puanını 4'e yükseltirken Feyenoord 2 maç sonunda 2 puanda kalmış oldu.

Sparta Rotterdam bir sonraki maçta Heerenveen deplasmanına giderken, Feyenoord kendi sahasında Almere City ile karşılaşacak.

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