Sparta Prag'dan Birmancevic için açıklama!

Çek basınından iSport'un haberine göre; Birmancevic'in siyah beyazlı takıma transferi için görüşmeler devam ediyor.



Beşiktaş'ın 26 yaşındaki oyuncuyu en kısa sürede kadrosuna katmak istediği ancak Sparta Prag ile fiyat konusunda şu an için anlaşma sağlanamadığı belirtildi.



Haberde, Sparta Prag'ın 5 milyon Euro'nun üstünde bir bonservis bedeli talep ettiği, Beşiktaş'ın ise kapıyı 4 milyon Euro'da açtığı kaydedildi.



Sırp futbolcunun ise Çek takımından ayrılarak takım değiştirmeye sıcak baktığı ifade edildi.



Veljko Birmancevic, dün takımının Slovacko'yo 2-0 yendiği Çek Ligi maçında 60. dakikada oyuna girdi. Sparta Prag Teknik Direktörü Lars Friis, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında Birmancevic hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili soruları da yanıtladı.



"ONUN OLASI AYRILIŞI İYİ BİR SORU AMA BANA GÖRE DEĞİL"



Sparta Prag'ın çalıştırıcısı Friis, "Spartak Moskova'nın ilgilendiği ve Beşiktaş'ın kendisine teklif sunduğu söylenen Veljko Birmancevic yedek kulübesinde başladı. Bu durum onu herhangi bir şekilde etkiledi mi?" sorusuna "Motivasyonu hala aynı. Ve onun olası ayrılışı iyi bir soru ama bana göre değil" diyerek cevap verdi.

Ara transfer döneminde kanat hücumcusu arayışlarını sürdüren Beşiktaş 'ın gündeminde Sparta Prag'ın Sırp sol açığı Veljko Birmancevic var.