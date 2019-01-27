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Southampton taraftarlarının Charlie Austin tepkisi!

Premier Lig takımlarından Southampton'da taraftarlar, Galatasaray ile ismi anılan Charlie Austin'in ayrılma ihtimalini değerlendirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Southampton taraftarlarının Charlie Austin tepkisi!
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27 Ocak 2019 15:46
Galatasaray'ın forvet adayları arasında yer alan Charlie Austin'in takımdan ayrılma ihtimalinin güçlenmesinin ardından Southampton taraftarları, İngiliz golcü hakkında sosyal medyada görüşlerini aktardı. 
 
Twitter'da Austin'in olası ayrılığı hakkında görüşlerini bildiren Southampton taraftarları, genel olarak ''Gitsin'' görüşüne hakim oldu. 

''ATLARI DAHA ÇOK ÖNEMSİYOR!''
 
Southampton taraftarları, Twitter'da Charlie Austin hakkında ''Giderse rahatsız olmam, teknik direktörün stiline uymuyor. Artık burada yapabileceği başka şey yok.'', ''Giderse onu suçlayamam. Gitmesi halinde üzülmem bile.'' gibi yorumlarda bulunurken en dikkat çekici yorum ''Atları, futboldan daha çok önemsiyor. Ayrıca sürekli sakatlanıyor. Gitsin.'' şeklinde oldu. 

ATLARA ÇOK TUTKULU

İngiliz golcünün at yarışına tutkusu, geçtiğimiz yıllarda eleştirisi konusu olmuştu. Austin, bir dönem Türkiye'ye gelerek at yarışı izlemişti.

''İYİ TRANSFER OLUR''
 
Küçük bir bölüm ise Austin'in gitmesine karşı çıktı. Bir Southampton taraftarı, ''Ben olsam göndermezdim. Ne zaman oyuna girse gol atıyor. Onu alacak takım için çok iyi transfer olacak.'' yorumunda bulundu.



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