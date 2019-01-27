Southampton taraftarlarının Charlie Austin tepkisi!

Galatasaray'ın forvet adayları arasında yer alan Charlie Austin'in takımdan ayrılma ihtimalinin güçlenmesinin ardından Southampton taraftarları, İngiliz golcü hakkında sosyal medyada görüşlerini aktardı.

Twitter'da Austin'in olası ayrılığı hakkında görüşlerini bildiren Southampton taraftarları, genel olarak ''Gitsin'' görüşüne hakim oldu.



''ATLARI DAHA ÇOK ÖNEMSİYOR!''

Southampton taraftarları, Twitter'da Charlie Austin hakkında ''Giderse rahatsız olmam, teknik direktörün stiline uymuyor. Artık burada yapabileceği başka şey yok.'', ''Giderse onu suçlayamam. Gitmesi halinde üzülmem bile.'' gibi yorumlarda bulunurken en dikkat çekici yorum ''Atları, futboldan daha çok önemsiyor. Ayrıca sürekli sakatlanıyor. Gitsin.'' şeklinde oldu.



ATLARA ÇOK TUTKULU



İngiliz golcünün at yarışına tutkusu, geçtiğimiz yıllarda eleştirisi konusu olmuştu. Austin, bir dönem Türkiye'ye gelerek at yarışı izlemişti.



''İYİ TRANSFER OLUR''