Şota, İskoçlara Fenerbahçe'yi anlattı

Barry Ferguson'un takım arkadaşı olan Gürcü teknik adam, Fenerbahçe'nin bütün sırlarını İskoçlara anlattı.

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Şota, İskoçlara Fenerbahçe'yi anlattı
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06 Mart 2025 12:32
Rangers'ın eski yıldızı Şota Arveladze, İskoçları Türkiye şampiyonluk yarışının boğucu baskısından uzak, Avrupa'da başarılı olan korkusuz Fenerbahçe ile karşılaşacağı konusunda uyardı.

Da ily Record'a konuşan Şota'nın o sözleri: "Fenerbahçe Avrupa'ya gittiğinde, psikolojik olarak futbol oynamak için çok fazla özgürlüğe sahip. Son 10 yıldır onları öldüren bu ülke içi baskısından çok etkilenmiyorlar. Tadic takımı bir arada tutuyor. herkesle konuşuyor, liderliğini görüyorsunuz. Dzeko, İyi veya kötü bir maç geçirmiş olsun, tek bir dokunuş la galibiyeti getirebilir ve gol atabilir. Jose gittiği her yerde bir kupa getiriyor. Özellikle bir Avrupa kupası."

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