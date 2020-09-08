Sörloth'u isteyen Leipzig'e İngiliz tokadı

Alman ekibi Leipzig, Sörloth'un transferi için Crystal Palace üzerinden Trabzonspor'a baskı kurmaya çalıştı. Ancak Leipzig, İngilizler'den umduğu yanıtı alamadı.

Haber; Sabah
Sörloth'u isteyen Leipzig'e İngiliz tokadı
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08 Eylül 2020 10:40
Trabzonspor ile Leipzig arasında Alexander Sörloth için pazarlıklar devam ediyor.

Alman ekibinin 19+3 milyon Euro olarak revize ettiği teklif de yeterli bulunmayınca Leipzig dolaylı yollara saptı. Alman ekibi, Sörloth'un bonservisini elinde tutan Crystal Palace ile temas kurarak bordo mavilileri indirime zorlamak istedi.

Ancak İngiliz kulübü, oyuncunun Trabzon'da kiralık oynadığı ve şu an her iki kulübün de Sörloth üzerinde hak sahibi olduğu yanıtını verdi. Trazonspor yönetiminin ise Leipzig'in bu hamlesinden dolayı kızgın olduğu ifade edildi.

MİLLİ TAKIM'DA ŞOV YAPTI

Sörloth, ülkesi Norveç'in Uluslar Ligi'nde Kuzey İrlanda'yı 5-1 yendiği maçta 2 gol, 1 asistle yıldızlaştı.



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