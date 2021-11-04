Sörloth'un golü galibiyet için yetmedi!

UEFA Avrupa Ligi'nde Real Sociedad ile Sturm Graz İspanya'da karşı karşıya geldi. İşte Real Sociedad - Sturm Graz mücadelesinin tüm detayları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Sörloth'un golü galibiyet için yetmedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2021 23:02
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda İspanyol ekibi Real Sociedad ile Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.

Strum Graz'ın golünü 38. dakikada Jakob Jantscher kaydetti. Real Sociedad'ın golü 53. dakikada Alexander Sörloth'tan geldi.

Alexander Sörloth, Real Sociedad'da 11. resmi maçında 2. golünü attı.

Bu beraberliğin ardından Real Sociedad puanını 6 yaptı. Sturm Graz da ilk kez puanla tanıştı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda bir sonraki hafta Real Sociedad, Monaco'ya konuk olacak. Sturm Graz da PSV Eindhoven deplasmanına çıkacak.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.