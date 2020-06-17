'Sörloth, Trabzonspor'un Cristiano Ronaldo'su'

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası A Spor ekranlarında yayınlanan Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulunan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Trabzonspor'un Fenerbahçe galibiyeti sonrasında Norveçli golcü Sörloth için, "Trabzonspor'un Cristiano Ronaldo'su" ifadelerini kullandı.



Trabzonspor son 5 sezonda Fenerbahçe'ye yenilmiyor. Maçlar keyifli geçiyor. Trabzonspor'u hem ligde hem kupada şampiyonluğa koşturan Sörloth oldu. Sörloth için doktor olsa kansere çare bulurdu demiştim. Koronavirüse bile çare bulacak bir futbolcu.Trabzonspor'un Cristiano Ronaldo'su diyebilirim" sözlerini kullandı



Sörloth bu sezon 41 maça çıkarken 27 gol atıp 8 asist yaptı



