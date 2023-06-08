Sörloth Trabzonspor taraftarını heyecanlandırdı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Real Sociedad'a veda eden Alexander Sörloth'a, Trabzonspor taraftalrarı geri dönmesi için mesaj yağdırdı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sörloth Trabzonspor taraftarını heyecanlandırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Haziran 2023 11:47
Alexander Sörloth ikinci kez Real Sociedad'a veda etti. Sosyal medya hesabından beyaz ve mavi bir kalp ile Pazar günü oynadığı maçta bir fotoğraf galerisi eşliğinde "Harika bir sezon için mükemmel bir son. Çok teşekkür ederim" mesajını paylaştı.

Mesaja ona hayran olmaya devam eden ve orada tekrar oynamasını isteyen Trabzonspor taraftarlarının yanı sıra, Real Sociedad'ta kalmasını isteyen Bask taraftarlar mesaj yağdırdı.

LEİPZİG'E GERİ DÖNÜYOR

El Mundo Deportivo'nun haberine göre, Alexander Sörloth, 30 Haziran'da Leipzig'e dönecek. Burada her şey, onu yeni bir Şampiyonlar Ligi macerası için isteyip istemediklerine bağlı olacak. Gelecek sezon Devler Ligi'nde oynayacak Bask ekibi Şampiyonlar Ligi forveti arıyor. Çünkü Sörloth'un sözleşmesinde yer alan opsiyon kullanılmadı. (Karadeniz Gazete) 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery