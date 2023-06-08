Sörloth Trabzonspor taraftarını heyecanlandırdı

Alexander Sörloth ikinci kez Real Sociedad'a veda etti. Sosyal medya hesabından beyaz ve mavi bir kalp ile Pazar günü oynadığı maçta bir fotoğraf galerisi eşliğinde "Harika bir sezon için mükemmel bir son. Çok teşekkür ederim" mesajını paylaştı.
Mesaja ona hayran olmaya devam eden ve orada tekrar oynamasını isteyen Trabzonspor taraftarlarının yanı sıra, Real Sociedad'ta kalmasını isteyen Bask taraftarlar mesaj yağdırdı.
LEİPZİG'E GERİ DÖNÜYOR
El Mundo Deportivo'nun haberine göre, Alexander Sörloth, 30 Haziran'da Leipzig'e dönecek. Burada her şey, onu yeni bir Şampiyonlar Ligi macerası için isteyip istemediklerine bağlı olacak. Gelecek sezon Devler Ligi'nde oynayacak Bask ekibi Şampiyonlar Ligi forveti arıyor. Çünkü Sörloth'un sözleşmesinde yer alan opsiyon kullanılmadı. (Karadeniz Gazete)
Mesaja ona hayran olmaya devam eden ve orada tekrar oynamasını isteyen Trabzonspor taraftarlarının yanı sıra, Real Sociedad'ta kalmasını isteyen Bask taraftarlar mesaj yağdırdı.
LEİPZİG'E GERİ DÖNÜYOR
El Mundo Deportivo'nun haberine göre, Alexander Sörloth, 30 Haziran'da Leipzig'e dönecek. Burada her şey, onu yeni bir Şampiyonlar Ligi macerası için isteyip istemediklerine bağlı olacak. Gelecek sezon Devler Ligi'nde oynayacak Bask ekibi Şampiyonlar Ligi forveti arıyor. Çünkü Sörloth'un sözleşmesinde yer alan opsiyon kullanılmadı. (Karadeniz Gazete)