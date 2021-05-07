Son 10 maçta Beşiktaş, Galatasaray'a üstün

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Son 10 maçta Beşiktaş, Galatasaray'a üstün
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07 Mayıs 2021 13:37
Süper Lig'in 40. haftasındaki derbide cumartesi günü karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 349. kez birbirine rakip olacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 348 maçın 122'sini Galatasaray, 112'sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 455 golle karşılık verdi. 

- Lig müsabakaları 

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 125 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 37 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 131 gol attı. 

- Türk Telekom Stadı'ndaki maçlar 

Galatasaray, 2011'de açılan Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı üstünlük sağladı.

İki takım arasında Türk Telekom Stadı'nda 26 Şubat 2012'de oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe'de oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi ekip 6 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 14 gole karşılık Beşiktaş 7 gol buldu. Türk Telekom Stadı'ndaki son 3 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip kalesini gole kapattı. 

- Son 10 maçta Beşiktaş üstün 

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 7 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların 6'sında fileleri havalandıramadı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan son 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (GS-BJK)
13.08.2016 Konya BŞB TFF Süper Kupa 1-1 (Pen. 3-0)
24.09.2016 Vodafone Park Lig 2-2
27.02.2017 Türk Telekom Lig 0-1
02.12.2017 Vodafone Park Lig 0-3
29.04.2018 Türk Telekom Lig 2-0
02.12.2018 Vodafone Park Lig 0-1
05.05.2019 Türk Telekom Lig 2-0
27.10.2019 Vodafone Park Lig 0-1
15.03.2020 Türk Telekom Lig 0-0
17.01.2021 Vodafone Park Lig 0-2




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