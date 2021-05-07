Son 10 maçta Beşiktaş, Galatasaray'a üstün

Süper Lig'in 40. haftasındaki derbide cumartesi günü karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 349. kez birbirine rakip olacak.
Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 348 maçın 122'sini Galatasaray, 112'sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 455 golle karşılık verdi.
- Lig müsabakaları
Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 125 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.
İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 37 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 131 gol attı.
- Türk Telekom Stadı'ndaki maçlar
Galatasaray, 2011'de açılan Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı üstünlük sağladı.
İki takım arasında Türk Telekom Stadı'nda 26 Şubat 2012'de oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe'de oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi ekip 6 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray'ın attığı 14 gole karşılık Beşiktaş 7 gol buldu. Türk Telekom Stadı'ndaki son 3 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip kalesini gole kapattı.
- Son 10 maçta Beşiktaş üstün
İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.
Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 7 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların 6'sında fileleri havalandıramadı.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan son 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:
Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 348 maçın 122'sini Galatasaray, 112'sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 455 golle karşılık verdi.
- Lig müsabakaları
Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 125 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.
İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 37 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 131 gol attı.
- Türk Telekom Stadı'ndaki maçlar
Galatasaray, 2011'de açılan Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı üstünlük sağladı.
İki takım arasında Türk Telekom Stadı'nda 26 Şubat 2012'de oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe'de oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi ekip 6 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray'ın attığı 14 gole karşılık Beşiktaş 7 gol buldu. Türk Telekom Stadı'ndaki son 3 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip kalesini gole kapattı.
- Son 10 maçta Beşiktaş üstün
İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.
Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 7 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların 6'sında fileleri havalandıramadı.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan son 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Stat
|Organizasyon
|Sonuç (GS-BJK)
|13.08.2016
|Konya BŞB
|TFF Süper Kupa
|1-1 (Pen. 3-0)
|24.09.2016
|Vodafone Park
|Lig
|2-2
|27.02.2017
|Türk Telekom
|Lig
|0-1
|02.12.2017
|Vodafone Park
|Lig
|0-3
|29.04.2018
|Türk Telekom
|Lig
|2-0
|02.12.2018
|Vodafone Park
|Lig
|0-1
|05.05.2019
|Türk Telekom
|Lig
|2-0
|27.10.2019
|Vodafone Park
|Lig
|0-1
|15.03.2020
|Türk Telekom
|Lig
|0-0
|17.01.2021
|Vodafone Park
|Lig
|0-2