Somaspor'a Basatemür'ün son hediyesi

TFF 2'nci Lig'e taşıdığı Somaspor'dan bu sezon başında ayrılarak Menemen FK'ya imza atan teknik direktör Burhanattin Basatemür, eski takımına para kazandırmaya devam ediyor

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Somaspor'a Basatemür'ün son hediyesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Eylül 2024 14:52
Son güncelleme 05 Eylül 2024 14:53
Son 5 yıldır görev yapıp TFF 2'nci Lig'e taşıdığı Somaspor'dan bu sezon başında ayrılarak Menemen FK'ya imza atan teknik direktör Burhanattin Basatemür, eski takımına para kazandırmaya devam ediyor. Daha önce amatörden keşfettiği birçok oyuncuyu Soma'da vitrine çıkaran tecrübeli teknik adamın forma verdiği 2 futbolcu daha Süper Lig'e gitti.

Basatemür tarafından Somaspor'a kazandırılan Emrecan Bulut'un Beşiktaş'a, Eray Korkmaz ve Mustafa Şengül'ün Çaykur Rizespor'a satılmasının ardından amatörden alınıp takımda geçen sezon forma giyen 22 yaşındaki sağ bek Mahmut Şat Süper Lig'de Alanyaspor'un, 21 yaşındaki sol bek Rıdvan Dönmez ise Konyaspor'un yolunu tuttu. Somaspor bu transferlerden kasasını doldurdu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery