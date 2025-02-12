Somaspor 4 futbolcuyla imzaladı

Somaspor ara transfer döneminin son gününde 4 futbolcuyu renklerine bağladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Somaspor 4 futbolcuyla imzaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Şubat 2025 13:51
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Somaspor ara transfer döneminin son gününde 4 futbolcuyu renklerine bağladı.

Siyah-beyazlılar Edirnespor'dan sol bek Emre Gürsel Hürcan, Artvin Hopaspor forması giyen kaleci Yiğithan Kır, Pendiksporlu sağ kanat Emer Arslan ile Karşıyaka'dan sol kanat Arda Gülmez'i takıma dahil etti.

Somaspor Emre, Yiğithan ve Arda ile 2,5 yıllık mukavele yaparken, Emir sezon sonuna kadar kiralandı.

YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery