Solskjaer, sistemini buldu!

Beşiktaş'ta yeni oyun sistemi 4-6-0... Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray derbisine sürpriz bir kararla Immobile ve Semih'i yedek başlatıp, sahaya forvetsiz çıkmıştı.



Dünya futboluna Messi, Neymar ve Suarez'li dönemde Barcelona'nın getirdiği 4-6-0 formatıyla sahaya çıkan Norveçli hoca, ileri uçta Rafa Silva'yı görevlendirdi. Beşiktaş, Rafa ve Gedson ile golü buldu; Galatasaray'ı 2-1 yendi.



Solskjaer, mevcut golcülerin formsuzluğu nedeniyle bu oyun sistemiyle kalan maçlara devam etmek istiyor. 4-6-0 formatında kalıcı olmak isteyen Norveçli hoca ve ekibi, görev vereceği futbolcularda değişikliklere gidebilir.



