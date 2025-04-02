Solskjaer, sistemini buldu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Immobile ve Semih'i kulübeye çekip, 4-6-0'lık formatla Rafa Silva'yı en uçta görevlendirdi. Bu taktik sonucunda 3 puanı kapan Norveçli teknik adam, kalan maçlarda bu sistem üzerinden oyun kurmayı planlıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Solskjaer, sistemini buldu!
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02 Nisan 2025 13:25

Beşiktaş'ta yeni oyun sistemi 4-6-0... Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray derbisine sürpriz bir kararla Immobile ve Semih'i yedek başlatıp, sahaya forvetsiz çıkmıştı.

Dünya futboluna Messi, Neymar ve Suarez'li dönemde Barcelona'nın getirdiği 4-6-0 formatıyla sahaya çıkan Norveçli hoca, ileri uçta Rafa Silva'yı görevlendirdi. Beşiktaş, Rafa ve Gedson ile golü buldu; Galatasaray'ı 2-1 yendi.

Solskjaer, mevcut golcülerin formsuzluğu nedeniyle bu oyun sistemiyle kalan maçlara devam etmek istiyor. 4-6-0 formatında kalıcı olmak isteyen Norveçli hoca ve ekibi, görev vereceği futbolcularda değişikliklere gidebilir.  

 
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