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Solskjaer: "Heyecan verici oyuncular transfer ediyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Avusturya'da yeni sezon kampında basına konuştu.

calendar 05 Temmuz 2025 11:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Solskjaer: 'Heyecan verici oyuncular transfer ediyoruz'
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Avusturya'da yeni sezon kampında bulunan Beşiktaş'ta, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer basına açıklamalarda bulundu.

Sezona çok iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Solskjaer, "Takıma ve oyuncularıma baktığımda, herkesin gözlerinde, bedenlerinde ve ruhlarında büyük bir enerji görüyorum.Herkes çok hırslı ve sezona çok iyi bir başlangıç yapıyoruz. Kulüp çok iyi bir durumda. Ayrıca, heyecan verici oyuncular transfer ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonların yeni bir başlangıç olduğunu aktaran Solskjaer, "Başarılı bir sezonun temellerini burada sıkı çalışarak inşa edeceğiz. Her yeni sezon, yepyeni bir başlangıçtır." dedi.

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