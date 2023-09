Solskjaer'den transfer itirafı: ''Kane, Rice, Bellingham''

Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer, 2021 yılında Manchester United menajerlik görevinden alınmasından bu yana ilk kez her konunun konuşulduğu bir medya röportajına imza attı.



Yakın zamanda 'UEFA Teknik Gözlemcisi' olarak yeni bir göreve başlayacak olan Solskjaer, röportajı seyahat sırasında feribot içindeyken verdiğini belirtti.



Eski Manchester United teknik direktörü Solskjaer'in açıklamaları şöyle;



ŞU ANDA NELER YAPIYORSUNUZ?



''HEPSİNİ FEDA EDEBİLİRSİNİZ''



''Şu anda Norveç'te 16 yaş altı ikinci takımımız için Surnadal'a gidiyoruz. Kristiansund'daki evimden arabayla geldim. Takım minibüsü içindeyim. Yanımda 15 yaşında 14 erkek çocukla eğleniyoruz.



Futbolcu olarak büyüdüğümü böyle zamanlarda hatırlıyorum. En küçük oğlum Elijah'la birlikte olmak çok güzel. Tıpkı Cardiff'te kovulduktan sonra en büyük oğlumuz Noah'a ve Manchester United'a katılmadan hemen önce kızımız Karna'ya koçluk yaptığım zamanlardaki gibi.



Ailemle yüzde 100 vakit geçirmeyi düşünmediğim teklifleri geri çevirebilmek bir ayrıcalık. Manchester United'ı yönettiğinizde bunların hepsini feda edebiliyorsunuz"



''SİZİ DİNLİYORLAR, ÖĞRENMEK İSTİYORLAR''



"Haftada birçok kez antrenman yapıyoruz. Toplam 3 takımımız var. Bundan hoşlanan çocuklara yardım ediyorum. Futbolun farklı bir yanını görüyorsunuz. Tek fark burada plastik sahalar var. Gözlerindeki parlaklığı görüyorsunuz, sizi dinliyorlar, öğrenmek istiyorlar.



Fakat maçları bizzat veya televizyonda izlediğinizde profesyonel futbolu özlemeye başlıyorsunuz. United'dan ayrıldığımdan beri çocuklarımla bir taraftar olarak dolaştım; Napoli, Milan ve Dortmund gibi yerlere o deneyimi yaşamaya gittim. Biz onu sevdik.''



UEFA'DAKİ GÖREVİNİZ NEDİR?



UEFA'DAKİ YENİ GÖREVİ



"UEFA'daki görevim, Şampiyonlar Ligi maçlarını bizzat izlemek anlamına geliyor. Takımları yönetici olmaktan farklı bir bakış açısıyla izleyebileceğim. Onları analiz edebileceğim, sorunları çözebileceğim. Her iki takımın da birbirine nasıl zarar vermeye çalışacağını görebilirim.



Sonrasında birkaç hafta içinde Wayne Rooney ve David Beckham'ı görmek, birkaç maç izlemek ve neyin ne olduğunu görmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısına doğru gideceğim.''



SON ZAMANLARDA HİÇ TEKLİF ALDINIZ MI?



''TEKLİF ALDIĞIM DOĞRU''



''Evet, teklifler aldım, doğru. Son olarak Suudi Arabistan'dan iki teklif. Aynı zamanda menajerim olan en iyi arkadaşım bunları inceliyor. Eğer Manchester United'ı yönettiyseniz, neyle çalışmak istediğinize dair kendi kriterlerinizi koyabilirsiniz.''



''KENDİMİ İLGİLTERE'YE BAĞLI HİSSETMİYORUM''



''İngiltere'yi ve Premier Lig'i seviyorum. Şampiyonluk bile her zamankinden daha güçlü geliyor ama kendimi İngiltere'ye bağlı hissetmiyorum. Belki yeni bir kültürü deneyimlemem ve yeni bir dil öğrenmem gereken farklı bir zorluk.



Kulübün DNA'sı ve kimliği önemli, benim en iyi ben olabileceğim bir kulüp. Bir maç olması gerekiyor. Belki de kimlik ve tarz çatışmalarının yaşandığı Cardiff'e gitmekle yanlış karar verdim.''



''EN ÇOK ÖZLEDİĞİM ŞEY''



''En çok özlediğim şey iyi insanlarla çalışmak, her gün buraya gelmek, futbolu tartışmak ve bir sonraki maç için plan yapmak. Mesele sadece formasyon değil, personelin işinden keyif aldığı bir kültür oluşturmak ve birlikte ekip oluşturmaktır.''



''UNITED'I YÖNETİRKEN GEÇİRDİĞİNİZ ZAMAN?''



''BİR PENALTI HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİRDİ''



''Bir şey eksik: bir kupa. Bir penaltı bunu değiştirebilirdi (Avrupa Ligi finalinde Villarreal'e penaltı atışlarında mağlup olmak) ve orada geçirdiğim süre farklı değerlendirilebilirdi.



Kupalar önemli ama iyi performansların temelini atmak da önemliydi. Bunu uzun süre istikrarlı bir şekilde yapmayı başardık. Sonuçta bu yeterince iyi değil ama bana verilen yetki hayranların tekrar gülümsemesini sağlamaktı ve aramızda bir şeyler yolunda gitti. Eylül 2021'de ligin zirvesindeydik, Cristiano Ronaldo geldi. Raphael Varane ile Jadon Sancho da katıldı. Ve bu oyuncularla sözleşme imzalayarak güçlendik. Bu, şampiyonluk için mücadele etmek üzere bir sonraki adımı atmakla ilgiliydi. Ve maalesef işe yaramadı.''



TARAFTARLAR VE BAZI MEDYA ORGANLARINDA RONALDO'NUN TAKIMINIZI MAHVETTİĞİ YÖNÜNDE ALGI VAR. ONU BİRLİKTE ÇALIŞIRKEN NASIL BULDUNUZ?



''KARARIMIZI DOĞRU HİSSETTİM, YANLIŞ ÇIKTI''



''Geri çevrilmesi çok zor bir karardı ve bu kararı almamız gerektiğini hissettim ama yanlış çıktı. İmza attığında çok doğru hissetmiştim. Taraftarlar da Newcastle maçında, Old Trafford'un sallandığı sırada (Ronaldo'nun 4-1'lik galibiyette iki gol atmasının ardından) bunu hissetmişti. Hala dünyanın en iyi golcülerinden biriydi, güçlü görünüyordu.



Fikstürlere baktığımda bunun bir karar dönemi olacağını gördüm. Manchester City, Liverpool ve Tottenham ve Leicester deplasmanı. Sonra Chelsea ve Arsenal, artı Şampiyonlar Ligi maçları. İşler aleyhimize gelişti. Her şey Aston Villa'ya evimizde 1-0 mağlup olduğumuz ve son dakikada penaltı kaçırmamızla başladı.''



''EGOLAR ORTAYA ÇIKIYOR''



''Bir grubunuz olduğunda herkesin aynı yöne çekilmesine ihtiyaç duyarsınız. İşler yolunda gitmeyince bazı oyuncuların ve egoların ortaya çıktığını görebiliyordunuz. Tottenham'ı deplasmanda ikna edici bir şekilde 3-0 yendik ama ardından iki maçı da kaybettik...''



''O ZAMANLAR 7 LİG MAÇINDAN BEŞİNİ KAYBETTİN, İŞİNİ KAYBEDECEĞİNİ HİSSETTİN Mİ?



''GÖREVİMİN SONUNA GELDİĞİMİ BİLİYORDUM''



''Kimse bana söylemedi ama Watford'a karşı ilk yarıda biliyordum (Kasım 2021'de 4-1'lik bir yenilgi). Manchester United takımına benzemiyorduk; oyuncular birbirleri için koşmuyorlardı. Devre arasında oyunculara bunun muhtemelen birlikte çalışacağımız son maç olacağını ve gururla oynayacağımızı söyledim. Harry Maguire oyundan atılıncaya kadar neredeyse durumu tersine çeviriyorduk.''



''MİNNETTAR OLACAĞIM''



''Ertesi sabah Ed Woodward'tan beni Carrington'daki ofisinde görmesi gerektiğini söyleyen bir kısa mesaj aldım. İyi ve kötü günleriyle 18 yıldır kulüpte olduğunuzda bu oldukça zordu.



Ed'le pek çok destek ve güzel zamanlar geçirmiştim. Bana bu şansı vermişti ve bunun için her zaman minnettar olacağım. Mesaj gelmeden önce ailemi havaalanına bıraktım. Mesajın ardından eşime ondan önce Norveç'e dönebileceğimi söyledim.



Duygusal bir gündü. Çok duygusal. Öyle olacağını düşünmemiştim ama ailenden ayrılmak gibiydi. Tüm oyuncularla konuşup veda etmek istedim. Teknik direktörler ve personelle konuştum. Daha sonra boş bir eve döndüm.''



''BİR VEDA VİDEO'SU ÇEKMİŞSİNİZ, BU SENİN FİKRİN MİYDİ?''



''VEDA ETMEMEK İSTEMEDİM''



''Bana bu kadar iyi davranan, aileden biri gibi hisseden hayranlara veda etmemek istemedim. Videoyu yapmak yapılacak en doğru şeymiş gibi geldi.



''KIZGIN MISINIZ, OYUNCULAR HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI MI?''



''UMDUĞUM GİBİ BAŞARAMADIM''



''Kızgın değilim. Hayal kırıklığına uğradım. Hayalimdeki işi umduğum gibi yapmayı başaramadım. Altı ay boyunca bir iş yapmaya ve bundan keyif almaya gitmiştim. Özellikle de Paris Saint-Germain'deki galibiyet (Mart 2019'da Şampiyonlar Ligi son 16'sında deplasmanda 3-1'lik çarpıcı bir galibiyetle çeyrek finale yükseldi) gibi bazı harika anlar oldu. City deplasmanında galibiyetler, City'yi evinde Scott McTominay'in karantinadan önceki son maçta harika vuruşuyla attığı golle mağlup ettik. Old Trafford'un hiç bu kadar sallandığını hissetmemiştim. Aslına bakılırsa bu, aylar boyunca stadyuma son gelişleriydi. Ayrıca bu kadar uzun süre evinden uzakta yenilmeden kalmak... 29 deplasman maçına namağlup çıkmak kolay değil.''



''CITY VE LIVERPOOL?''



''HARİKA TAKIM''



''City ve Liverpool takımları, fantastik menajerlere sahip kulüplerinin şimdiye kadar sahip olduğu en iyi takımdılar. Bunun çok cesur bir ifade olduğunu biliyorum çünkü Liverpool 80'lerde çok iyiydi ama Jurgen Klopp yönetiminde harika bir takımdı.



Geçen sezonumda kendi evimizde Liverpool'la oynadık. Oyuncuların buna hazır olduğunu hissettim, tıpkı City'e gidip kazandığımızda onların hazır olduğunu hissettiğim gibi. Arkamıza yaslanıp karşı çıkabilirdik ama benim kararım devam etmekti. Maçı 5-0 kaybettik. Yüzde 50'ye 50 az ya da çok topa sahiptik ve devre arasında pozisyonlar bulduk ama yine de 4-0 gerideydik.



Yanlış bir karar verdim ve bu United menajeri olarak en düşük puanımdı. Roberto Firmino muhtemelen teknik direktör olarak bana en çok sorun çıkaran rakip oyuncuydu.



''PEKİ TRANSFERLER?''



''HAALAND, RICE, CAICEDO...''



"Manchester United'dayken istediğim oyuncular alınmadı. Salzburg'a gitmeden önce Erling Haaland'ı almak istemiştim. Declan Rice'ı bu kadar pahalı değilken alabilirdik. Moises Caicedo'nun transferini tartıştık ama bizim daha hazır futbolculara ihtiyacımız var dendi. Brighton, bir buçuk yıl boyunca yurt dışından gelen oyuncuların kendisini bulmasına izin verme konusunda çok iyi. United'da böyle bir lüksünüz yok ve bu da kulübe birçok oyuncuya mal oldu.



Jude Bellingham'ı çok istiyorduk; o bir Manchester United oyuncusu ama Dortmund'u seçmesine saygı duydum. Bu muhtemelen mantıklıydı. Aaron Wan-Bissaka'ya, Dan James ve Jadon'a saygı duyuyorum. Genç oyunculardı. Geldiğimde olduğu gibi yüzde 100 şekilde takıma girmeye hazırlardı.''



''HARRY KANE''



''Haftanın her günü Harry Kane'i transfer etmek istedim. Harry Kane de Manchester United'a transfer olmayı çok istedi. Koronavirüs döneminde kulübün bütçesel sıkıntıları olduğu için bu transfer gerçekleşmedi.''



''OYUNCULUK KARİYERİNİZ?''



''EN İYİ İKİNCİ FORVETE SAHİPTİM''



''Ben golcüydüm ve ilk vuruşumda gol atardım. Mükemmel bir duruma geldim. En iyi ikinci forvet olarak Eric Cantona'ya sahiptim, Andy Cole sakatlandı. Şansımı denedim, hazırdım. Premier Lig o zamanlardan artık çok farklı, çok zor''



''AVRUPA LİGİ FİNALİNDE BAŞKA BİR ŞEY YAPAR MIYDINIZ?''



''YIKILMASI ZORDU''



''Unai Emery yönetimindeki Villarreal'in yıkılması zordu. Her şeyi yapmıştık. David de Gea, penaltı atışlarında kaçırdı ve bitti. Villarreal karşısında Nemanja Matic'i başlatmalı veya en azından oyuna sokmalıydım. Bu maç onun içindi. Onu başkalarının da hak ettiğini düşündüğüm için seçmedim.''



''TAKTİK PLANINIZ OLMADIĞI KONUSUNDA ELEŞTİRİLDİNİZ?''



''GENELLİKLE İYİ İŞLER ÇIKARDIK''



''İyi hücum etmek için iyi savunma yapmamız gerektiğini hissediyordum. Anfield'da ya da Etihad'da sakatlıklarla bile rakiplerimize baskı yapmak istedik. Ve genellikle iyi iş çıkardık.



Hızlı bir şekilde ilerlememizi istedim ve bu fiziksel açıdan zorlu bir süreçti. Oyunumuz kontra atağa benziyor. Ama Spurs, Brighton ve Everton gibi yerlere gider ve oyunu kontrol ederdik.



Her ne kadar diğer menajerler ve antrenörler toplu ve topsuz taktiksel yaklaşımlarımız konusunda bizi övse de, organize ataklarımız ve savunmamız için her zaman takdir görmüyorduk.



Teknik direktör olarak ayrıldığımdan beri futbol değişti. Benim oynadığım dönemden çok farklı; tempoya, güce, kişiliğe ve oyunu kazanacak kişilere odaklandık. Artık takımlar kendi ceza sahalarında oynamakta, rakiplerini içine çekmekte ve boş bıraktıkları alandan yararlanmakta daha rahatlar.



Rahat ve bunu yapabilecek kapasitede oyunculara ihtiyacınız var. 80'li veya 90'lı yıllarda kalenizin üzerinden bir pas atarsanız oyundan atılırsınız. Şimdi bu normal. Eğer birinci ve ikinci baskıyı geçebilirseniz, oyundasınız demektir.''



''İMZALARINIZDAN EN İYİSİ HANGİSİYDİ?''



''EN İYİ İMZALAR''



''Bruno Fernandes transferinden sonra hemen devreye girdi ve takımı ayağa kaldırdı. Harry Maguire, bu kadar çok tacize uğraması utanç verici. Onun için üzülüyorum ama o güçlü bir çocuk ve umarım işler onun için döner. Geldiğinde savunmamızı büyük ölçüde yükseltti ve sahadaki havayı yükseltti. Yaptığım tüm transferleri hatırlamıyorum.''



''MCTOMINAY, FRED''



2019'da daha fazla süre alması için Derby'ye kiralık gidecek Scott McTominay'ı takımda tuttum. Onu elimizde tuttuk, onunla oynadık. O ve Fred orta sahada olduğunda PSG'yi deplasmanda yendik. Bunu görünce doğru şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Scott baştan sona bir Manchester United kalitesinde bir oyuncu.''



''AJAX UMUT VERDİ''



''Önceki gece Ajax'ın Real Madrid'i yenmesini izledik ve bu bize başka bir genç takımın en iyilere karşı korkusuzca oynayabileceği umudunu verdi. Taktikler üzerinde düzgün çalışmaya bile zamanımız olmadı ve 4-4-2 oynadık, forvetler geride kaldı. Fred, Shakhtar Donetsk'te oynadığı gibi oynayacaktı.



Penaltı olduğunda Marcus'un bu belirleyici penaltıyı atacağını biliyordum. Maçtan sonra Sir Alex Ferguson ve Eric Cantona soyunma odasına geldi.



Oyuncular "Ole's at the direksiyonda" şarkısını söylüyorlardı. Hepsi masanın üzerinde şarkı söyleyip dans ediyor. Ne an ama. Gerçekten İngilizce konuşamayan oyuncular pizza kutularını tekmeleyerek ortalıkta zıplayıp "Ole's at the wheel" şarkısını söylüyorlardı. Bu iyi hissettirdi. Bu, telefonumu çıkarıp oyuncularımı filme çektiğim tek zamandı.''



''BAZI OYUNCULARIN SİZİ OTOBÜS ALTINA ATTIĞINI HİSSETTİNİZ Mİ?''



''ANTRENMAN YAPMAK İSTEMEDİLER''



İsim vermeyeceğim ama iki oyuncumun kaptan olma şansını reddetmesi beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Başkaları, zorla çıkmak istedikleri için oynamayacaklarını veya antrenman yapmayacaklarını söylediklerinde de hayal kırıklığına uğradım.



Ben ayrıldıktan sonra medyada bazı oyunculara nasıl davrandığıma dair tamamen yalan söylentiler vardı ama çoğuyla sağlam ve dürüst bir ilişkim vardı.



''ERIK TEN HAG'IN SAHA DIŞINDA NELERLE UĞRAŞMAK ZORUNDA KALDIĞINI GÖRDÜĞÜNÜZDE NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?''



''BİLGİSAYAR SİMÜLASYONU DEĞİL''



Neler yaşadığını biliyorum. İnsanlarla tüm sorunları ve geçmişleriyle uğraşıyorsunuz; bu bir bilgisayar simülasyonu değil. Ancak çoğu, iyi şeyler yapmak isteyen iyi profesyonellerdir. Kimisi önce 1 Numarayı düşünür, kimisi kulübü düşünür.''



''UNITED TARAFTARININ DESTEĞİNİ HİSSETTİNİZ Mİ?''



''OLUMSUZLUK HATIRLAMIYORUM''



''Watford deplasmanı dışında, tuhaf yorumlar dışında maçlarda herhangi bir olumsuzluk hatırlamıyorum. Watford'da deplasmana gittikten sonra şöyle düşündüğümü hatırlıyorum: "Gerçekten hiçbirinin desteğine sahip değilim." İşimin bittiğini biliyordum. 4-1 berbat görünüyordu. Taraftarların nasıl hissettiğini anlıyorum; 4-1, 4-1'dir.''



''SANCHO İLE SÖZLEŞME İMZALAMAK İSTEDİNİZ?''



''EN İYİ HALİNİ GÖREMEDİK''



Jadon Sancho'nun transfer edilmesini istedim. Manchester United, menajerinin istemediği oyuncuyu almaz. Jadon, gözlemcilerimiz tarafından sağ açık bölgesi için 1 numaralı hedef olarak belirlenmişti. Ben de aynı fikirdeydim. Ne yazık ki işe yaramadı. Geldiğinde ameliyat olmak zorunda kaldı ve bu bir aksilikti. Son derece yetenekli ve onun en iyi halini henüz göremedik. Umarım görürüz. Sancho, solda oynamayı daha çok istiyor. Marcus Rashford'ın oynadığı yerde yani..."



''2018'DE JOSE MOURINHO'NUN YERİNE GELDİĞİNİZDE ÇOK PARLAK BİR BAŞLANGIÇ YAPTINIZ?''



''HERKES BUNU SEVDİ''



''İlk 15 maçı çok sevdim, iyiydik. Lancashire Kriket Kulübü'ne varıp personel partisine girer girmez taraftarlar da medya da bunu sevdi. Medya açısından bu başlı başına bir oyundu. Kulüpler hikayeyi kontrol etmek istiyor. Belki daha açık olmalıydım, bilmiyorum.



Yöneticiyken tek bir bilgi bile sızdırmadım. Onuruma ihtiyacım var, sabah aynada kendime bakmam gerekiyor. Ben idealistim, hâlâ bunun güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum.''



''SONRA SONUÇLARDA NEDEN GERİLEME OLDU?''



''BALONDAN HAVA ÇIKTI''



''Bazı oyuncular gitmek istedi. Yorgunluk, çok şey istediğimizden dolayı sakatlıklara sebep oldu. İlk sezonun sonunda balondan hava çıktı.''



''KULÜPTE YÖNETİCİNİN BAŞA GELMESİ VE BİRKAÇ YIL İÇİNDE GÖREVDEN ALINMASI GİBİ BİR DURUM VAR, BUNU NASIL GÖRÜYORSUN?''



''BU DÖNGÜYÜ KIRSIN''



''Erik ten Hag'ın başarılı olmasını çok istiyorum. Artık bu döngünün kırılması lazım. Birisi bunu yapacak. Büyük teknik direktörlerin arasından görev almak çok zor. Lobanovski'den sonra Dinamo Kiev'de, Nils Arne Eggen'den sonra Rosenborg'ta görev almak çok zordu. Norveç'te 'Wirkola'dan sonra atlamak istemezsin' diye bir söz vardır. Çünkü, Bjorn Wirkola kayakla atlamada en iyisiydi. Şu anda Manchester United'da da görev alanlar 5-6 basamak geride ama bir gün mutlaka biri başarılı olacak."