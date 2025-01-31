Solskjaer'den takıma mesaj!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Twente maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Solskjaer'den takıma mesaj!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2025 01:26
Son güncelleme 31 Ocak 2025 01:31
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Twente'te 1-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Solskjaer "Rakibimizden bir tık daha fazla topla oynadık ama asıl önemli nokta fırsat ve şans yaratmaktı. Biz, maçı kazanmak için yeteri kadar kadar fırsat yaratamadık. Rakibimizi açamadık bir türlü. Hayal kırıklığı yaşıyorum." dedi.

Takıma mesaj gönderen Solskjaer "Kazanmayı öğrenmek zorundayız. Hücumda fırsatlar yaratmak zorundayız. Bunun için buradayım. İstikrarı sağlamamız lazım. Oyuncuları da anlıyorum, çok fazla hoca değişti. Bu oyuncu grubuna uyan sistemi gerçekleştirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Ciro Immobile ve Rafa Silva'nın oyundan çıkmasıyla ilgili bilgi veren Norveçli teknik adam "Rafa'nın kalçasında ağrıları vardı ama kendisi oynamak istedi. Maçın ilerleyen bölümlerinde oyunu kontrol etmekte zorlandığımız için bu değişikliği yapmak zorunda kaldık. Ciro zaten ilk yarının sonlarında sakatlandı. Devam edemedi. Devrede onu oyundan aldık. Rafa'nın maçtan önce de ağrıları vardı. Elinden geleni yaptı ama değiştirmeden bir süre önce topalladı, zorlandı ve değiştirmek zorunda kaldık. Rafa devam etmek istedi ama bu riski alamazdık. Her zaman oynamak isteyen bir oyuncu Rafa."" açıklamasını yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery