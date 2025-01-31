Ciro zaten ilk yarının sonlarında sakatlandı. Devam edemedi. Devrede onu oyundan aldık. Rafa'nın maçtan önce de ağrıları vardı. Elinden geleni yaptı ama değiştirmeden bir süre önce topalladı, zorlandı ve değiştirmek zorunda kaldık. Rafa devam etmek istedi ama bu riski alamazdık. Her zaman oynamak isteyen bir oyuncu Rafa."