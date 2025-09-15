15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Sofyan Amrabat: "Fenerbahçe elenince değişiklik istedim"

Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralık olarak transfer olan Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu

Sofyan Amrabat: 'Fenerbahçe elenince değişiklik istedim'
Real Betis, Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı kadrosuna kattığını düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. 

BAŞKAN HARO'DAN HOŞ GELDİN MESAJI

Başkan Angel Haro, Amrabat transferinin önemine dikkat çekti:



"Sofyan'ın transferi, sportif stratejimizin bir yansıması. Son günlerde oluşan fırsatı değerlendirdik ve transferi tamamladık. Hem kendisine hem de ailesine hoş geldin diyorum. Umarım burada mutlu olur ve başarıya ulaşır."

SPORTİF DİREKTÖR FAJARDO: "TAKIMA DENGE KATACAK"

Manu Fajardo ise oyuncunun özelliklerini öne çıkardı:

"Sofyan, orta sahada denge ve liderlik getirecek. Zorlu liglerde oynamaya alışık, güçlü fiziği, dinamizmi ve topu doğru kullanma becerisiyle takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz."

AMRABAT: "FENERBAHÇE ELENDİ, DEĞİŞİKLİK İSTEDİM"

Amrabat ise ilk açıklamasında çok mutlu olduğunu söyledi:

"Burada olmaktan çok mutluyum. Betis'in atmosferi ve taraftarından çok şey duydum. Takıma yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. Son günler benim için çok yoğun geçti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından değişiklik istedim. Başka teklifler vardı ama Betis'i duyunca hiç düşünmeden burayı seçtim." 

  
